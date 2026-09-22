Cytowany w komunikacie prezes Grupy Azoty Marcin Celejewski podkreślił, że dokapitalizowanie jest jednym z kluczowych elementów realizowanego procesu naprawczego, obok sprzedaży Grupy Azoty Polyolefins na rzecz Orlenu i wypracowania długoterminowego porozumienia restrukturyzacyjnego z instytucjami finansującymi.

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„Prowadzimy działania związane z możliwością zaangażowania Funduszu Inwestycji Kapitałowych, z uwzględnieniem niezbędnych wymogów formalnych. Środki pozyskane z emisji chcemy przeznaczyć przede wszystkim na modernizację i rozwój Grupy wzmacniając jej potencjał i konkurencyjność” - dodał.

Przyjęta we wtorek uchwała przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję do 33,7 mln nowych akcji serii E. Oferta zostanie skierowana wyłącznie do Skarbu Państwa w trybie subskrypcji prywatnej.

„Umowa objęcia akcji będzie mogła zostać zawarta w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Po przeprowadzeniu transakcji udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Grupy Azoty nie przekroczy 50 proc.” - przekazano w komunikacie.

Grupa informowała niedawno, że w pierwszym półroczu br. zmniejszyła stratę netto - z ok. 878 mln zł rok temu do ok. 594 mln zł obecnie.

Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji. Jest drugim w UE producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych i jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.