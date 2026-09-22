I tak też wtorkowa sesja się zakończyła. Indeks WIG20 finiszował w okolicach 4218 pkt. Wokół cienkiej szpulki powstały długie cienie. Górny dosięgnął do ponad 4241 pkt. wobec poniedziałkowego zamknięcia na 4214,61 pkt. Ruch ten miał miejsce zaraz po otwarciu sesji i mogło się wydawać, że popyt zdecyduje się we wtorek na kolejny silny atak. Zaraz potem jednak indeks powędrował w dół, tracąc nawet 0,8 proc. Pretekstem mogły być słabsze dane o konsumpcji. Ale i podaż we wtorek była zbyt słaba, by przejąć inicjatywę. Ostatecznie mamy zatem dzień przeczekania, co nie powinno dziwić po bardzo udanej, pierwszej w tym tygodniu sesji. Spółki handlowe zaprezentowały się we wtorek całkiem mocno. Przewodziła im Grupa Pepco, a za nią plasowało się Modivo. Słabiej za to wypadła energetyka wraz z Orlenem. Banki w większości zyskały. Taki obraz rynku skłania raczej do scenariusza kontynuacji wzrostów, aczkolwiek warto odnotować, że w poniedziałek – przy silnych wzrostach – obrót był poniżej średniej. We wtorek był nieco wyższy.

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Ogółem wtorek na globalnych rynkach był bardzo udany. Kolor zielony przeważał najpierw w Azji, a później w Europie, mimo mieszanego otwarcia. Początek sesji przy Wall Street przyniósł spore umocnienie Nasdaqa, aczkolwiek główne amerykańskie indeksy dotarły do istotnych oporów, co po kilkudziesięciu minutach sesji dawało się już dostrzec.

Z perspektywy krajowego rynku niepokojąco wyglądało popołudniowe zachowanie dolara, który znów wzniósł się powyżej 3,80 zł przy 0,4-proc. zwyżce. Był to głównie efekt spadku kursu EUR/USD. Z kolei rynek ropy po południu wymazał część porannych spadków.