WIG20 zyskał 0,09 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 0,17 procent. Obrót na całym rynku sięgnął 2,64 miliarda złotych, z czego na WIG20 przypadło blisko 2,14 miliarda złotych. Skromne zmiany głównych indeksów kryją w sobie wykreślenie nowych rekordów hossy i najwyższych poziomów w historii w perspektywie intra i zakończenia dnia. W przypadku WIG20 ATH intraday wypadł w rejonie 4242 pkt., gdy WIG zameldował się w rejonie 159113 pkt. Na poziomie poszczególnych spółek i sektorów do odnotowania się zwyżki Pepco i Modivo, które pełniły rolę liderów obozu popytowego w WIG20 i skończyły się sesję zwyżkami o – odpowiednio – 4,30 procent i 3,34 procent. Rolę lidera obozu podażowego grały spółki energetyczne i akcje PGE spadły o 4,89 procent przy cofnięciu Tauronu o 2,54 procent. W koszyku spółek o średniej kapitalizacji warto odnotować zwyżki Creotech, Vercom, ING BSK i odreagowanie na akcjach spółki Neuca po poniedziałkowym tąpnięciu. Po przeciwnej stronie w koszyku mWIG40 grały spółki Enea i JSW, z których spadek ostatniej sięgnął 6,17 procent. Z perspektywy technicznej sesję można uznać za konsolidację po wczorajszym ataku popytu. Na wykresie WIG20 pojawiła się świeca o skromnym korpusie, z dwoma dynamicznymi cieniami, która utrzymała indeks nad psychologiczną barierą 4200 pkt. i strefą połamanych oporów w rejonie 4200-4172 pkt., co podtrzymało też ostatnie sukcesy techniczne byków. Równolegle, rozpiętość świecy dziennej staje się ostrzeżeniem, iż rynek operuje w niepewności, co do dalszego scenariusza i nie można wykluczyć układu sił, w którym połamany rejon 4200 pkt. – jak kilka innych barier psychologicznych w przeszłości – stanie się nowym poziomem równoważenia się sił podaży i popytu. Z obowiązku warto odnotować, iż analogiczną świecę wykreślił dziś niemiecki DAX, więc częścią przyszłego układu sił będzie wrażliwość WIG20 na zachowanie rynków bazowych.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.