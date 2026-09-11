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Indeks cen towarów żywnościowych Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) wzrósł o 1,9 proc. w porównaniu z lipcem, głównie za sprawą zbóż, cukru i nabiału, zgodnie z raportem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Śledzi on podstawowe produkty spożywcze będące przedmiotem handlu międzynarodowego, takie jak zboża, cukier, nabiał, mięso i oleje roślinne. Ceny żywności wzrosły o 7,4 proc. od stycznia.

Wszystkie składniki indeksu wzrosły w zeszłym miesiącu, głównie za sprawą wzrostu cen cukru o 11,9 proc. i wzrostu cen pszenicy o 2,6 proc. Ceny pszenicy wzrosły o 15 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Europa stanie się bardziej zależna od importu żywności

Globalne ceny żywności wzrosły w sierpniu do najwyższego poziomu od końca 2022 roku, ponieważ narastające napięcia geopolityczne i ekstremalne warunki pogodowe pogłębiają obawy o dostawy z kluczowych regionów produkcyjnych.

Globalne rynki żywności koncentrują się na problemach z podażą i pogodą, co dodatkowo obciąża rolników, którzy i tak już odczuwają wysokie koszty środków produkcji. Konflikty w czarnomorskim spichlerzu zaostrzyły się od połowy lipca. Rolnicy na Ukrainie mają trudności z eksportem zboża, a nadzieje na zawarcie pokoju między USA a Iranem maleją.

Ubóstwo rolników w Europie, spowodowane falami upałów, może sprawić, że kontynent stanie się bardziej zależny od importu, co potencjalnie zaostrzy konkurencję o dostawy. Zagrożenie niezwykle silnym zjawiskiem El Niño oznacza, że zagrożenia pogodowe prawdopodobnie nie znikną w najbliższym czasie, co narazi globalne rynki żywności na kolejny szok inflacyjny.

Indeks FAO śledzi ceny towarów żywnościowych w obrocie międzynarodowym, co oznacza, że zmiany cen mogą pojawić się na półkach supermarketów z opóźnieniem. Ceny wszystkich podstawowych produktów objętych indeksem wzrosły w sierpniu, głównie za sprawą wzrostu cen cukru o 11,9 proc. i pszenicy o 2,6 proc., co stanowi wzrost o 15 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Indeks Bloomberg Agriculture Spot Index, który śledzi 10 głównych produktów, wzrósł w sierpniu o ponad 13 proc., co stanowi największy wzrost od lipca 2012 roku. Kontrakty terminowe na pszenicę i kukurydzę osiągnęły wieloletnie maksima.

Pojawiają się również inne sygnały ostrzegawcze. FAO obniżyło swoją prognozę globalnej produkcji zbóż na 2026 r. do 2,98 mld ton, co oznacza największy spadek rok do roku od 2018 r. Agencja obniżyła prognozę dotyczącą kukurydzy i ryżu, choć prognoza całkowitych zbiorów nadal będzie drugą co do wielkości w historii.

Węgierski bank centralny będzie uwzględniał ryzyko klimatyczne

Susza na Węgrzech i możliwy wzrost światowych cen żywności mogą nasilić inflację w 2027 roku, stwierdził Zoltan Kurali, wiceprezes Banku Centralnego Węgier, dodając, że instytucja rozważa uwzględnienie ryzyka klimatycznego w swojej polityce i modelu gospodarczym.

Ekstremalne upały i przedłużające się niedobory wody zmniejszają zbiory kukurydzy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Niektórzy rolnicy już rezygnują z uprawy tej rośliny, zmieniając profil rolniczy regionu, który od dawna uważany był za jeden z kluczowych ośrodków produkcji zbóż w Europie.

Węgierska służba meteorologiczna poinformowała, że kraj odnotował najmniej opadów deszczu latem 2026 roku od początku XX wieku. Średnia temperatura była drugą najwyższą w historii pomiarów, po 2024 roku, co spowodowało znaczne szkody w sektorze rolnym.

Według Kurali, tegoroczna susza może znacząco wpłynąć na rolnictwo i gospodarkę Węgier. Czynniki globalne, w tym zjawisko El Niño, a także rosnące ceny żywności spowodowane wyższymi kosztami paliw i nawozów, mogą wywierać dodatkową presję na ceny w przyszłym roku.

Inflacja cen żywności w Wielkiej Brytanii przekroczy w przyszłym roku 6 proc.

Inflacja cen żywności w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie wzrośnie do prawie 4 proc. do końca roku i przekroczy 6 proc. do połowy 2027 roku z powodu trwającej wojny USA z Iranem, suszy w Europie i zjawiska pogodowego El Niño.

Federacja Żywności i Napojów prognozuje, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych w grudniu będą o 3,9 proc. wyższe niż rok wcześniej – znacznie poniżej poprzedniej prognozy inflacji na poziomie prawie 10 proc. – ale przewiduje, że ceny będą nadal rosły i osiągną szczyt na poziomie 6,4 proc. w lipcu 2027 roku.

– Producenci żywności i napojów utrzymywali ceny żywności na jak najniższym poziomie podczas szoku energetycznego od czasu zamknięcia Cieśniny Ormuz… ale nie mogą tego robić w nieskończoność – powiedziała dyrektor generalna FDF, Karen Betts.

– Utrzymujące się wyższe koszty energii, logistyki i pakowania, w połączeniu z ekstremalnymi upałami tego lata, oznaczają, że ceny żywności wzrosną w tym roku i naszym zdaniem ten wzrost utrzyma się do 2027 roku. – dodała.

FDF poinformowało, że inflacja cen żywności prawdopodobnie utrzyma się znacznie powyżej średnich historycznych w drugiej połowie 2027 roku, z niższym szczytem, ale dłuższym okresem stabilizacji niż prognozowano w kwietniu.