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Lipcowy wskaźnik produkcji przemysłowej Instytutu Zarządzania Dostawami (The Institute for Supply Management, ISM) wzrósł do 55,6, najwyższego poziomu od maja 2022 r. Odczyty powyżej 50 punktów wskazują na wzrost, a sektor utrzymuje się powyżej tego poziomu od siedmiu kolejnych miesięcy.

Gospodarka kontynuowała ekspansję 21. miesiąc z rzędu

Wskaźnik PMI dla przemysłu wytwórczego powyżej 47,5 przez pewien czas zazwyczaj wskazuje na ekspansję.

Wskaźnik produkcji wzrósł do 58,5 punktów, najwyższego poziomu od końca 2021 r., a wskaźnik zatrudnienia wskazał, że producenci zwiększyli zatrudnienie po raz pierwszy od września 2023 r. – Wskaźnik Nowych Zamówień wzrósł siódmy miesiąc z rzędu po czterech kolejnych odczytach recesji, rejestrując 56,7 proc., co stanowi wzrost o 0,7 punktu procentowego w porównaniu z czerwcowym wynikiem 56 proc. – powiedziała Susan Spence, przewodnicząca ISM.

Lipcowy odczyt Wskaźnika Produkcji (58,5 proc.) jest o 6,3 punktu procentowego wyższy niż 52,2 proc. odnotowane w czerwcu i najwyższy od listopada 2021 r. (60,5 proc.). Wskaźnik Cen pozostał w fazie ekspansji (lub „wzrostu”), rejestrując 71,1 proc., co oznacza spadek o 1,9 punktu procentowego w porównaniu z czerwcowym odczytem na poziomie 73 proc. Wskaźnik Zaległości w Zamówieniach wyniósł 55 proc., co oznacza wzrost o 4,5 punktu procentowego w porównaniu z czerwcowym odczytem na poziomie 50,5 proc. Wskaźnik Zatrudnienia na poziomie 52,8 proc. wzrósł o 3,1 punktu procentowego w porównaniu z czerwcowym odczytem na poziomie 49,7 proc., co po raz pierwszy od 33 miesięcy plasuje go w fazie ekspansji. Lipcowy odczyt Wskaźnika Produkcji (58,5 proc.) jest o 6,3 punktu procentowego wyższy niż 52,2 proc. odnotowane w czerwcu i najwyższy od listopada 2021 r. (60,5 proc.).

– Wskaźnik Cen pozostał w fazie ekspansji (lub „wzrostu”), rejestrując 71,1 proc., co oznacza spadek o 1,9 punktu procentowego w porównaniu z czerwcowym odczytem na poziomie 73 proc. Wskaźnik Zaległości w Zamówieniach wyniósł 55 proc., co oznacza wzrost o 4,5 punktu procentowego w porównaniu z czerwcowym odczytem na poziomie 50,5 proc. Wskaźnik Zatrudnienia na poziomie 52,8 proc. wzrósł o 3,1 punktu procentowego w porównaniu z czerwcowym odczytem na poziomie 49,7 proc., co po raz pierwszy od 33 miesięcy plasuje go w fazie ekspansji – powiedziała Spence.

Aktywność produkcyjna w USA na poziomie ekspansji

W lipcu aktywność produkcyjna w USA utrzymywała się na poziomie ekspansji, rosnąc w najszybszym tempie od ponad czterech lat. Spośród pięciu subindeksów tworzących PMI®, cztery rosły szybciej niż w poprzednim miesiącu; wyjątkiem był indeks zapasów, który spadł, ale zaledwie o 0,2 punktu procentowego.

W lipcu 38 proc. komentarzy było pozytywnych, a 62 proc. negatywnych, przy czym stosunek nastrojów pozytywnych do negatywnych wynosił 1 do 1,6. W 57 proc. negatywnych komentarzy wspomniano o zmienności cen, w 43 proc. o wojnie w Iranie, w 22 proc. o wydłużającym się czasie realizacji zamówień, a w 18 proc. o taryfach.

Trzy z czterech wskaźników popytu (nowe zamówienia, portfel zamówień i nowe zamówienia eksportowe) rosły, a wskaźnik zapasów klientów utrzymywał się na poziomie „zbyt niskim”, kurcząc się w szybszym tempie. Status „zbyt niski” wskaźnika zapasów klientów jest zazwyczaj uważany za pozytywny dla przyszłej produkcji.

Odporny popyt amerykańskich konsumentów

Sektor produkcyjny nabrał w tym roku rozpędu, a fabryki korzystają z odpornego popytu konsumenckiego, solidnych inwestycji przedsiębiorstw i rządowych nakładów na obronność.

15 branż produkcyjnych, które odnotowały wzrost w lipcu – w kolejności chronologicznej – to: poligrafia i powiązane działalności pomocnicze; odzież, skóra i wyroby pokrewne; sprzęt elektryczny, urządzenia i komponenty; metale podstawowe; niemetaliczne produkty mineralne; sprzęt transportowy; produkcja różnorodna; zakłady tekstylne; maszyny; komputery i produkty elektroniczne; żywność, napoje i wyroby tytoniowe; wyroby z drewna; tworzywa sztuczne i wyroby gumowe; meble i produkty pokrewne; oraz wyroby metalowe. Jedyną branżą, która odnotowała spadek, była branża chemiczna.

Raport odzwierciedla niestabilny miesiąc na Bliskim Wschodzie. Tymczasowe porozumienie pokojowe między USA a Iranem praktycznie się załamało, co doprowadziło do wzrostu cen ropy naftowej. Po krótkim okresie wytchnienia od działań wojennych, walki w pięciomiesięcznej wojnie ponownie rozgorzały pod koniec miesiąca, wraz z rozprzestrzenianiem się ataków w całym regionie.

Fabryki nadal borykały się z dłuższymi terminami realizacji dostaw od dostawców i rosnącymi cenami surowców. Wskaźnik cen ISM spadł w lipcu do 71,1 pkt, najniższego poziomu od pięciu miesięcy, ale nadal znacznie wyższego niż na początku roku.

Lipcowy wskaźnik eksportu ISM był najwyższy od marca 2022 r., a wskaźnik importu wzrósł do najwyższego poziomu od czerwca 2021 r.