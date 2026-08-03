Umowę podpisano w bieruńskiej siedzibie Nitroergu w obecności ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Jak zaznaczył minister, nie ma bezpieczeństwa bez silnej gospodarki i nie ma silnej gospodarki bez bezpieczeństwa.

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– Inwestycje w cały łańcuch tworzenia wartości w przemyśle obronnym są dla naszego rządu absolutnym priorytetem - zapewnił szef ME. – Przemysł obronny z całą pewnością ma potencjał do tego, aby być nowym silnikiem napędowym polskiej gospodarki - dodał.

300 mln zł na nową fabrykę materiałów wybuchowych

Podpisany w poniedziałek dokument otwiera spółce drogę do realizacji w zakładzie w Krupskim Młynie inwestycji o wartości ok. 300 mln zł. Obejmuje ona budowę nowego zakładu produkcji wysokoenergetycznych materiałów wybuchowych podwójnego zastosowania – pentrytu (PETN) oraz heksogenu (RDX).

Prezes Nitroergu Marek Mrówczyński wyjaśnił w poniedziałek, że oba te materiały mogą być wykorzystane na rynku militarnym, obronnościowym, a wsparta inwestycja oznacza zamknięcie łańcucha ich dostaw wewnątrz kraju.

– Dla nas to ważny moment wsparcia krajowego rozwoju przemysłu obronnościowego, a jednocześnie rozwój i strategiczna zmiana w Nitroergu, w którym chcemy wejść w produkcję dla przemysłu militarnego - wskazał prezes.

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Planowana inwestycja w Krupskim Młynie dotyczy budowy instalacji do produkcji pentrytu i heksogenu z infrastrukturą towarzyszącą, w tym rozwiązaniami środowiskowymi.

Obecnie Nitroerg jest na etapie przetargu na „zakup technologii i urządzeń pentrytu (PETN) i heksogenu (RDX) oraz zatężania kwasu azotowego na rzecz Nitroerg S.A. w lokalizacji Krupski Młyn”. Następny będzie przetarg na prace budowlane.

Uzyskanie decyzji o wsparciu daje Nitroergowi pomoc publiczną w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, obejmującą zwolnienie z podatku dochodowego z potencjalnych zysków nowego zakładu przez dziesięć lat od uruchomienia. Wartość tego wsparcia może wynieść 130 mln zł.

Prezes KSSE Rafał Żelazny przypomniał w poniedziałek, że umowa z Nitroergiem jest możliwa dzięki wejściu w życie w czerwcu ub. roku rozporządzenia Rady Ministrów, umożliwiającego wsparcie w ramach PSI produkcji zbrojeniowej. Już wtedy władze KSSE zgłosiły gotowość do angażowania się w takie przedsięwzięcia. Dotąd udzieliły wsparcia tego typu Rosomakowi.

KSSE wskazuje, że projekt Nitroergu jest jednym z kluczowych w sektorze obronności i podwójnego zastosowania, ważnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu woj. śląskiego, a jednocześnie jednym z największych obecnie realizowanych przez tę strefę.

Działanie ma też wpisywać się w założenia strategii transformacji woj. śląskiego, zgodnie z raportem „Śląskie na froncie przemian: potencjał regionu w sektorze obronnym”.

KGHM i Nitroerg wzmacniają obronność Polski

Nitroerg, którego ponad 87 proc. akcji ma KGHM, jest największym w Polsce producentem materiałów wybuchowych i systemów inicjowania przeznaczonych do użytku cywilnego, używanych w kopalniach podziemnych, odkrywkowych i w pracach inżynieryjnych. Bieruńska fabryka Nitroergu ma 155 lat.

Prezes KGHM Remigiusz Paszkiewicz zauważył w poniedziałek, że spółka ta produkuje w ponad 55 proc. na eksport; większość pozostałej produkcji jest wykorzystywana w zakładach KGHM. – Ten projekt to nowe otwarcie na rynek militarny; wzmacniamy produkcję militarną w Polsce - podkreślił Paszkiewicz.

Prezes Mrówczyński poinformował PAP, że Nitroerg, jak wykazały analizy, powinien spełniać kryteria ubiegania się o wsparcie z nowego Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. – Być może na produkcję pentrytu i heksogenu do tego Funduszu zaaplikujemy - zasygnalizował.

Mówiąc o innych decyzjach inwestycyjnych Nitroergu, prezes wskazał np. na odtworzenie produkcji w Krupskim Młynie trójnitrorezorcynianu i azydku ołowiu. – Chcemy też zautomatyzować elaborację zespołów spłonkowych, wejść w produkcję zapalników do min i do elaboracji min. Zakres produkcji będzie się u nas stale poszerzał. Chcemy powołać biuro ds. rozwoju sprzedaży produkcji specjalnej i zdynamizować tę część działalności firmy – stwierdził Marek Mrówczyński.

Pentryt to bardzo silny kruszący materiał wybuchowy z grupy estrów kwasu azotowego. Stosuje się go do wyrobu lontów detonujących. Wykorzystuje się go też w produkcji detonatorów i silnych ładunków kruszących.

Heksogen to organiczny związek chemiczny, który jest jednym z najpotężniejszych materiałów wybuchowych kruszących. Odznacza się dużą trwałością. Wykorzystywany jest m.in. do produkcji amunicji wielkokalibrowej.