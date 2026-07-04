Rok 2025 przyniósł rekordowe zainteresowanie hotelami w Polsce. Z ich usług skorzystało ponad 28,2 mln osób, o 7,2 proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. W perspektywie dziesięcioletniej (w 2015 r. hotele w Polsce przyjęły ponad 17,4 mln gości krajowych i zagranicznych) – wzrost ten wyniósł ok. 61 proc. – wynika z raportu firmy doradczej Emmerson Evaluation „Rynek hoteli i condohoteli w Polsce”.

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– Takie wyniki zostały osiągnięte pomimo głębokiego załamania rynku wywołanego pandemią, która doprowadziła do gwałtownego spadku popytu na usługi hotelowe – zauważa Dariusz Książak, prezes Emmerson Evaluation. – Po pandemii rynek odbudował się stosunkowo szybko, a kolejne lata przyniosły nie tylko powrót do poziomów sprzed kryzysu, lecz również nowe rekordy pod względem liczby obsłużonych gości.

Goście z całego świata w polskich hotelach

Polska umacnia swoją pozycję na europejskiej mapie turystycznej. 75,8 proc. ubiegłorocznych gości stanowili turyści krajowi, reszta – zagraniczni. Liczba tych ostatnich zwiększyła się w ciągu roku o 9,4 proc. Najchętniej odwiedzali nas obywatele Niemiec (22 proc. wszystkich przyjazdów). Na kolejnych miejscach są turyści z Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Czech – w sumie odpowiadali za ponad połowę całego ruchu zagranicznego w ubiegłym roku.

Autorzy raportu zwracają także uwagę na kraje z ponadprzeciętną dynamiką wzrostu. Liczba przyjazdów z Włoch zwiększyła się o 30 proc., z Japonii o 27,1 proc., z Cypru – o 23,4 proc.

Pod koniec I półrocza 2025 r. działało w Polsce ponad 2,6 tys. hoteli, to niemal o 50 więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najwięcej, osiem obiektów hotelowych, przybyło w województwie łódzkim, gdzie cała baza liczy 123 obiekty. Po siedem hoteli zyskały województwa kujawsko-pomorskie (pod koniec czerwca ub.r. działało tam 145 hoteli) i mazowieckie (270). W woj. opolskim baza noclegowa zwiększyła się o sześć hoteli, do 55, w pomorskim o pięć, do 223. Największe rynki hotelowe w Polsce to woj. małopolskie (375 hoteli), dolnośląskie (288) i mazowieckie (270). W ciągu roku wzrosła także – o 4,3 proc., z 321 tys. do 334,7 tys. – liczba miejsc noclegowych w hotelach.

Dariusz Książak zwraca uwagę na trend otwierania znacznie większych hoteli niż dawniej, a także na rozbudowę istniejącej infrastruktury.

Nowe hotele w polskich miastach

Biorąc pod uwagę same miasta, największy wzrost liczby hoteli w całym 2025 r. Emmerson Evaluation odnotował we Wrocławiu. Stolica Dolnego Śląska w ubiegłym roku wzbogaciła się o pięć obiektów. W I półroczu działalność rozpoczęły dwa hotele, w drugim ofertę uzupełniły m.in. trzygwiazdkowy Hampton by Hilton Wrocław Airport i pięciogwiazdkowy Hotel Cyrus. W Krakowie przybyły cztery hotele. W drugim półroczu otwarto czterogwiazdkowe obiekty: Kraków Old Town i Indigo Wawel Castle. Warszawski rynek hotelowy powiększył się o dwa nowe obiekty otwarte w pierwszym półroczu – trzygwiazdkowy Moxy Warsaw City i czterogwiazdkowy Puro Stare Miasto.

– Do Poznania po kilkuletniej przerwie w działalności powrócił hotel Blow Up Hall – wskazują autorzy raportu. – Ofertę nadmorską zasilił z kolei luksusowy, pięciogwiazdkowy Shellter Resort & Spa w Rogowie.

W tym roku rynek hoteli wzbogacił się o kolejne obiekty. Najgłośniejszym wydarzeniem było otwarcie 10 czerwca pięciogwiazdkowego Hotelu Gołębiewski w Pobierowie.

W pierwszej połowie tego roku na rynek weszły także trzygwiazdkowy B&B Hotel Wrocław Old Town, czterogwiazdkowe: Hotel Palladian w Krakowie, Verde City w Koszalinie, Focus Hotel Premium w Olsztynie i kameralny pięciogwiazdkowy Willa Wanda Luxury Boutique Hotel w Szczawnicy, a także dwa obiekty przy warszawskim lotnisku – dwugwiazdkowy Premiere Classe Warsaw Airport i trzygwiazdkowy Campanile PRIME Warsaw Airport.

Rynek czeka na kolejne otwarcia. Z analiz Emmerson Evaluation wynika, że ponad połowa zgłoszonych inwestycji hotelowych ma być oddana do użytku jeszcze w tym roku. Wśród nowej podaży dominują czterogwiazdkowe obiekty.

Trzy gwiazdki najbardziej popularne

– Analiza struktury rynku wskazuje na dominację hoteli trzygwiazdkowych, których udział w podaży we wszystkich analizowanych lokalizacjach w połowie 2026 r. wynosił 46,4 proc. – podaje Emmerson Evaluation. W Poznaniu i we Wrocławiu segment ten skupiał ponad połowę obiektów.

Hotele z jedną i dwoma gwiazdkami odpowiadały łącznie za niespełna 15 proc. podaży, a obiekty pięciogwiazdkowe – za 10,1 proc. Najwyższy odsetek hoteli tej kategorii – 12,5 proc. – odnotowano w pasie górskim, gdzie stanowiły 12,5 proc. obiektów.

Prezes Książak mówi o stopniowym przesuwaniu się podaży w kierunku segmentów wyższej kategorii. Liczba hoteli jedno- i dwugwiazdkowych systematycznie się zmniejsza, co jest konsekwencją zarówno wycofywania z rynku części starszych obiektów, jak i relatywnie niewielkiej liczby nowych inwestycji w tym segmencie. – Stosunkowo stabilny jest udział hoteli trzygwiazdkowych, co świadczy o utrzymującym się znaczeniu tej kategorii na krajowym rynku hotelowym.

Najbardziej dynamiczny wzrost odnotowaliśmy w segmencie hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych – mówi Dariusz Książak. – Pokazuje to dojrzewanie rynku hotelowego w Polsce oraz rosnące oczekiwania gości, jeśli chodzi o standard i usługi.

Coraz większe znaczenie mają obiekty oferujące rozbudowane zaplecze gastronomiczne, konferencyjne, strefy wellness i spa.

Inwestorzy patrzą na polskie hotele

Jak mówi Dariusz Książak, od 2025 r. stopniowo ożywiają się hotelowi inwestorzy. Wśród najważniejszych transakcji na tym rynku Emmerson Evaluation wskazuje sprzedaż hotelu Four Points by Sheraton w Warszawie. – To dowód na utrzymujące się zainteresowanie inwestorów obiektami z rozpoznawalnymi międzynarodowymi markami – mówi prezes Książak. Firma odnotowała też transakcje portfelowe obejmujące hotele sieci B&B we Wrocławiu i Katowicach.

– A sprzedaż hotelu Hampton by Hilton w Kaliszu pokazała, że zainteresowanie inwestorów obejmuje także rynki regionalne, na których popyt jest stabilny, a konkurencja ograniczona – zauważa prezes Emmerson Evaluation, podając inny przykład z regionalnego rynku. Czterogwiazdkowy President w Bielsku-Białej został zamknięty w 2019 r. Nowy właściciel zrewitalizował obiekt, który w tym roku ponownie przyjął gości.

Autorzy raportu zaznaczają, że starsze obiekty hotelowe są często modernizowane i repozycjonowane, a czasem zastępowane nową zabudową. Przykładem jest otwarcie kompleksu Campanile PRIME Warsaw Airport – Première Classe Warsaw Airport na terenie dawnego hotelu Gromada Lotnisko w Warszawie. Inwestycja Louvre Hotels Group obejmuje 391 pokoi. – Podobne trendy widać też na rynkach regionalnych. W Tychach działający wcześniej pod markami Hotel Tychy&Tychy Prime przeszedł proces rebrandingu i dziś działa jako B&B Hotel Tychy. Tego typu zmiany pokazują rozwój rynku hotelowego.

Analitycy Emmerson Evaluation zwracają uwagę, że zmiana operatora lub zakończenie współpracy franczyzowej nie zawsze oznacza czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania. Zmiany mogą odbywać się przy nieprzerwanej obsłudze gości.

Jako przykład Emmerson Evaluation podaje opuszczenie struktur BW Premier Collection – po pięciu latach działania pod tą marką – przez hotel Liberte 33 w Poznaniu, rezygnację z brandu Spark by Hilton przez Pinea Resort w Pobierowie, który od sierpnia 2025 r. ponownie działa pod własną marką. Hotel Mercure Dosłońce Conference & SPA pod Krakowem po zakończeniu współpracy z siecią Accor również przeszedł na model niezależny.