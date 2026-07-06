Atrem odrabia korekcyjne straty

Foto: Parkiet

Kurs akcji spółki z grupy Immobile porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Tydzień temu cena odbiła się od 200-sesyjnej średniej i zaczęła odrabiać straty z korekty. W minionym tygodniu notowania przebiły 50-sesyjną średnią i przybliżyły się do szczytu trendu, który stanowi najbliższy opór (67,8 zł). Rynkowi pomagały komunikaty o nowych kontraktach – z PKP Energetyką na budowę głównego punktu zasilenia w szczecińskim porcie i z Enea Operator na przebudowę jednej z linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia w północnej Polsce. Najbliższe wsparcia są w strefie 55-50 zł.

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Text próbuje zmienić trend

Foto: Parkiet

Cena akcji informatycznej spółki porusza się w długoterminowym trendzie spadkowym. Na przełomie lat cena utworzyła podwójne dno przy 35 zł i od marca trwa fala wzrostowa. W ostatnich tygodniach cena przebiła średnie z 50 i 200 sesji. Szybsza średnia zbliża się od dołu do wolniejszej, więc lada moment na wykresie pojawi się formacja złotego krzyża. Taki układ techniczny wspiera scenariusz zmiany długoterminowego trendu. Warto dodać, że w minionym tygodniu spółka poinformowała, że wartość przychodów MRR na koniec czerwca wyniosła 7,46 mln USD, czyli 4 proc. więcej rok do roku.

XTB wybija się z trójkąta

Foto: Parkiet

Akcje brokera podrożały w tydzień o blisko 12 proc. Cena wybiła się z układu korekty, który przyjął kształt formacji trójkąta. Notowania w porywach rosły w piątek do 118,98 zł. Jest to nowy historyczny rekord. Spółce mogły pomagać informacje od brytyjskiego konkurenta – CMC Markets. W ciągu dwóch dni walory CMC podrożały o ponad 50 proc., a powodem zwyżek było podniesienie prognoz na ten rok. CMC oczekuje zysku operacyjnego na poziomie 550 mln funtów, a pierwotnie zakładano maksymalnie 480 mln. Raport XTB za II kwartał ma się pojawić 28 sierpnia. Szacunki spółka podaje zazwyczaj wcześniej (rok temu 31 lipca).

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