– W dłuższej perspektywie najbardziej przekonującym elementem tezy inwestycyjnej japońskich akcji jest reforma korporacyjna – zauważa Chua. W obliczu rekordowo wysokich wykupów akcji spodziewa się, że wysiłki firm mające na celu zwiększenie długoterminowych zwrotów dla akcjonariuszy i tworzenie wartości nabiorą tempa i poszerzą zakres. – Akcje japońskie są przedmiotem obrotu na atrakcyjnym poziomie w ujęciu bezwzględnym – dodał.

Solidna pozycja Japonii w rozmowach handlowych z USA

Nawet zanim prezydent USA Donald Trump ogłosił swoje cła 2 kwietnia, światowe rynki akcji były pod presją, ale po tej dacie spadły znacząco, wymazując biliony z wycen rynkowych; dolar również znalazł się pod presją w stosunku do głównych walut, co postawiło dochody eksportowe niektórych krajów pod ciemną chmurą. Od początku stycznia 2025 r. indeks Nikkei 225 głównych japońskich akcji spadł o prawie 11 proc., podczas gdy indeks US S&P 500 spadł o 8 proc. Indeks MSCI World akcji krajów rozwiniętych (w dolarach amerykańskich) spadł o 4 proc.

Podczas gdy status amerykańskich taryf i polityki handlowej pozostaje niepewny, Chua uważa, że ​​pojednawcze podejście Japonii pozwoliło jej zabezpieczyć solidną pozycję w rozmowach handlowych, a kraj prawdopodobnie przekroczył szczyt obaw dotyczących taryf, nawet gdy rynki pozostają niestabilne. Chua widzi również potencjał dalszych środków wsparcia, a polityka fiskalna ma być ekspansywna, a wybory do Izby Wyższej mają się odbyć w lipcu.

Chua spodziewa się pozytywnego cyklu zrównoważonej inflacji, wzrostu płac i zarobków, z dwoma kolejnymi latami podwyżek płac powyżej 5 procent, które wspierają pozytywną interakcję płac i cen, ponieważ firmy podnoszą ceny i napędzają wzrost marż i zysków na dźwigni operacyjnej.

Kazunaga Saso, starszy menedżer portfela w SuMiTRUST, japońskim domu inwestycyjnym zarządzającym aktywami o wartości 609 miliardów dolarów uważa również, że w tym roku nastąpią jeszcze dwie podwyżki stóp procentowych o około 1 procent, co będzie miało ograniczony wpływ na akcje i będzie dobre dla gospodarki. Nomura Asset Management uważa również, że kolejne podwyżki stóp procentowych będą miały miejsce w lipcu 2025 r. i styczniu 2026 r.

Bliskie odrodzenie japońskiego sektora półprzewodników

Według Saso wiele akcji jest nadal niedowartościowanych i można tam znaleźć atrakcyjne możliwości inwestycyjne. Poprawa ładu korporacyjnego była pozytywnym czynnikiem dla Japonii. Płace, które były na niezmienionym poziomie przez wiele lat, również się poprawiają – co jest ważne dla przyciągania talentów. Przytoczył również takie czynniki, jak odbicie w turystyce w Japonii. Saso mówi, że fundusz Sakigake jest teraz w pełni dostępny dla brytyjskich inwestorów. Wcześniej był dostępny tylko w drodze odwrotnej oferty. Fundusz jest podmiotem UCITS z aktywami w zarządzaniu o wartości 40 milionów funtów (53 milionów dolarów), który ma taką samą strategię jak japońska wersja o wartości 1 miliarda funtów.