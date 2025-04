W zeszłym tygodniu Tesla poinformowała o dostawach pojazdów w pierwszym kwartale, które nie spełniły drastycznie zaniżonych oczekiwań, spadając do najniższego poziomu od 2022 r. Ryan Brinkman z JPMorgan Chase & Co. — jeden z najbardziej pesymistycznych analityków giełdowych na Wall Street — powiedział, że mógł niedoszacować stopnia reakcji konsumentów i „bezprecedensowych szkód dla marki”.

Wielu analityków obniżyło swoje szacunki dotyczące sprzedaży i zysków Tesli w ostatnich tygodniach, jeszcze zanim firma poinformowała o słabych liczbach dostaw pojazdów. I chociaż Tesla jest postrzegana jako stosunkowo odizolowana od 25-proc. taryf ogłoszonych przez Trumpa na importowane samochody, Musk ostrzegł, że firma nie wyjdzie bez szwanku.

– Cła w obecnej formie zaburzą Teslę, cały łańcuch dostaw i jej globalny zasięg, który przez lata stanowił wyraźną przewagę nad rosnącymi konkurentami, takimi jak BYD – napisał Ives z Wedbush w notatce do klientów w niedzielę. – Sprzeciw wobec polityki taryfowej Trumpa w Chinach i powiązania z Muskiem będzie trudny do przecenienia, a to jeszcze bardziej skłoni chińskich konsumentów do kupowania krajowych produktów, takich jak BYD, Nio, Xpeng i inne – napisał Ives.

Akcje Tesli straciły w poniedziałek 15,4 proc., a od początku roku zniżkowały o 45 proc. Ich cena wróciła na poziom z października 2024 roku, czyli sprzed zwycięstwa wyborczego Donalda Trumpa.

Tesla ma problem – i nie chodzi tu tylko o politykę Elona Muska

Sprzedaż Tesla Inc. zaczęła spadać jeszcze zanim dyrektor generalny Elon Musk naprawdę zaczął rzucać się w oczy w amerykańskiej polityce. Teraz, gdy odgrywa główną rolę w administracji Trumpa i rozprzestrzenił swoją kampanię wyborczą na cały świat, Tesla wpada w jeszcze trudniejsze czasy.

Producent pojazdów elektrycznych miał wyjątkowo powolny start w 2025 r., ponieważ jego spolaryzowany dyrektor generalny zabrał się do pracy nad rozmontowaniem amerykańskich agencji rządowych i atakowaniem polityków w całej Europie.