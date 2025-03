Producenci aut w obliczu taryf Trumpa

Mercedes-Benz rozważa zwiększenie lokalnej produkcji w swoim zakładzie w Tuscaloosa w Alabamie, aby zminimalizować wpływ potencjalnych ceł. Harald Wilhelm, dyrektor finansowy Mercedes-Benz, podkreślił znaczenie lokalizacji produkcji w obliczu rosnących napięć handlowych.

Z kolei producent sportowych aut Ferrari nie zamierza się ugiąć i już kilka miesięcy temu podkreślił swoje zobowiązanie do produkcji wszystkich samochodów w Maranello we Włoszech. Prezes spółki mówił, że Ferrari dostosuje się, jeśli ewentualne cła zostaną wprowadzone, traktując je jako bodziec do innowacji.

Natomiast Porsche informowało, że może wejść w partnerstwo z Volkswagenem, który ma własną bazę produkcyjną w Stanach Zjednoczonych, aby zminimalizować efekt potencjalnych ceł. USA są ważnym rynkiem zbytu dla Porsche, ale brak fabryk firmy w kraju naraża go na potencjalne perturbacje handlowe między USA a Europą, główne zakłady Porsche znajdują się bowiem w Niemczech. – Mamy porozumienie o współpracy przemysłowej z Volkswagenem, a w końcu tak blisko współpracujemy, więc może się to udać – mówił Oliver Blume, prezes Porsche, w wywiadzie dla CNBC.

Elektryczny gigant

Również największy pod względem kapitalizacji koncern samochodowy może odczuć napięcia handlowe. Tesla już wcześniej wyrażała obawy dotyczące potencjalnych skutków ceł wprowadzanych przez administrację prezydenta Donalda Trumpa na sektor samochodowy. W liście skierowanym do przedstawiciela ds. handlu USA, Jamiesona Greera, spółka Elona Muska ostrzegła, że agresywna polityka handlowa może narazić amerykańskich eksporterów, w tym producentów pojazdów elektrycznych, na działania odwetowe ze strony innych krajów. Tesla podkreśliła, że wcześniejsze spory handlowe prowadziły do natychmiastowych reakcji, takich jak zwiększone taryfy na eksportowane pojazdy elektryczne.​

W poście na X Elon Musk napisał, że jego spółka również odczuje skutki taryf. „Wpłynie to na cenę części do samochodów Tesli pochodzących z innych krajów. Wpływ na koszty nie jest trywialny” – napisał Musk. Na przykład Model 3 Long Range składa się w 75 proc. z części pochodzących z USA i Kanady oraz w 20 proc. z Meksyku. Wprowadzenie ceł może zwiększyć koszty produkcji lub wymusić restrukturyzację łańcucha dostaw, co potencjalnie wpłynie na ceny pojazdów.

Natomiast inwestorzy już od kilku miesięcy niechętnie spoglądają na Teslę. Zaangażowanie Elona Muska w administrację Donalda Trumpa oraz jego działalność w Departamencie ds. Zmniejszania i Efektywności Rządu (DOGE) wywołały kryzys tożsamości Tesli. Polityczne powiązania doprowadziły do spadku zaufania inwestorów i negatywnie wpłynęły na publiczny wizerunek firmy. Pod koniec 2024 r. akcje Tesli wyceniane były na 488 USD, a w marcu cena znalazła się na poziomie ok. 220 USD. Po ponad 50-proc. przecenie w ostatnich dniach doszło jednak do odbicia.