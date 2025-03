Foto: parkiet.com

Sprzedaż detaliczna w USA nieznacznie wzrosła w lutym, ponieważ konsumenci wycofali się z wydatków uznaniowych, co wzmocniło rosnącą niepewność co do gospodarki na tle taryf i masowych zwolnień pracowników rządu federalnego.

Niemniej jednak raport Departamentu Handlu z poniedziałku sugerował, że gospodarka nadal rosła w pierwszym kwartale, choć w umiarkowanym tempie. Nakreślił obraz ostrożnego konsumenta, ze sprzedażą w restauracjach i barach spadającą najbardziej od 13 miesięcy na tle pogarszających się nastrojów.

– Ten raport powinien złagodzić obawy, że gospodarka już się kurczy – powiedział Samuel Tombs, główny ekonomista USA w Pantheon Macroeconomics. – Jednak ryzyko znacznie słabszego wzrostu, ponieważ konsumenci starają się odbudować bufor oszczędności w odpowiedzi na obawy dotyczące bezpieczeństwa pracy, wydaje się teraz podwyższone.