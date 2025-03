Rezerwa Federalna rozważa „wstrzymanie lub spowolnienie” QT

Overnight reverse repo (ON RRP) w Fed, w ramach którego rynki pieniężne deponują niepotrzebne środki pieniężne w Fed, aby zarobić odsetki, nadal miało 2,1 biliona dolarów salda, i to właśnie stamtąd pochodziło 500 miliardów dolarów w czerwcu i lipcu 2023 r. oraz 300 miliardów dolarów w sierpniu do połowy października 2023 r.

Przeszło gładko: fundusze rynku pieniężnego kupiły ogromne ilości bonów skarbowych wyemitowanych przez rząd podczas procesu uzupełniania TGA i zapłaciły za nie gotówką uzyskaną z wyjścia ze swoich pozycji ON RRP w Fed. Gotówka przeszła z ON RRP Fed przez rynki pieniężne do TGA. Zarówno ON RRP, jak i TGA są zobowiązaniami w księgach Fed. Nie miało to wpływu na aktywa Fed. I nie miało to wpływu na płynność bankową. To niewykorzystana gotówka z funduszy rynku pieniężnego sfinansowała sprzedaż bonów skarbowych.

Ale tym razem QT w dużej mierze wyczerpało ON RRP i zaczyna wysysać płynność z systemu bankowego.

Bony skarbowe kupi system bankowy

Banki przechowują duże ilości gotówki w depozycie w Fed na swoich „rachunkach rezerwowych”, jak nazywa je Fed. Dzięki tym rachunkom rezerwowym Fed działa jak centralne miejsce rozliczeniowe dla transakcji bankowych. Banki płacą sobie nawzajem codziennie za pośrednictwem swoich rachunków rezerwowych w Fed. Ogromne ilości gotówki przepływają przez te rachunki rezerwowe każdego dnia. Ponadto banki przechowują znaczne ilości gotówki na swoich rachunkach rezerwowych w celach stabilności finansowej, ponieważ jest to najbardziej płynna gotówka.

Te salda rezerwowe to to, co Fed próbuje zmniejszyć za pomocą swojego QT. I wcale jeszcze nie spadły, ponieważ wszystkie QT pochodziły z ON RRP, a teraz, podczas pułapu zadłużenia, płynność przenosi się z TGA do rezerw.

Tak więc obecnie płynność potrzebna do zakupu 800 miliardów dolarów w bonach skarbowych, które rząd wyemituje w celu uzupełnienia TGA, będzie w dużej mierze pochodzić z systemu bankowego – łącznie z rezerwami.