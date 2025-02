Paneuropejski indeks Stoxx 600 zakończył sesję wzrostem o 0,54 proc., odbijając się od lekkiego spadku w piątek, ustanawiając kolejny rekord zamknięcia na poziomie 555,42 punktu. Indeks wzrósł w wyniku wzrostu indeksu Stoxx 600 Aerospace and Defence o 4,2 proc., gdy europejscy przywódcy zebrali się, aby omówić regionalne wysiłki w zakresie obronności i wykazali chęć zadeklarowania większych wydatków dla tego sektora

Rheinmetall to najlepszy wybór dla inwestorów

– Jest dla nas jasne, że zdolność krajów europejskich do wpływania na rozmowy pokojowe będzie wprost proporcjonalna do dodatkowego wsparcia wojskowego, jakie będą one w stanie zapewnić Ukrainie – stwierdziła Mediobanca Securities.

W piątek unijna posłanka Ursula von der Leyen zaproponowała wyłączenie obronności z unijnych limitów wydatków rządowych poprzez uruchomienie tzw. klauzuli korekcyjnej. Umożliwiłoby to państwom członkowskim zwiększenie wydatków bez ryzyka uruchomienia procedury nadmiernego deficytu.

– Europa musi zwiększyć swoje wydatki na obronę i będziemy uważnie obserwować, jak wpłynie to na budżety krajowe – powiedział Alberto Conca, dyrektor ds. inwestycji w szwajcarskiej firmie zarządzającej aktywami LFG+ZEST. – Akcje sektora obronnego to temat, który prawdopodobnie będzie nadal zyskiwał na dynamice. Już osiągnęły dobre wyniki, ale uważam, że nadal mają pole do popisu – dodał.

– Oczekujemy, że w nadchodzących miesiącach sektor będzie charakteryzował się niestabilnością i ten tydzień prawdopodobnie nie będzie wyjątkiem – stwierdzili w notatce analitycy Morgan Stanley. – Pozostajemy optymistycznie nastawieni do sektora, a Rheinmetall (najlepszy wybór), Leonardo i BAE Systems są preferowanymi spółkami z oceną przeważania – dodali.

Zyski na akcjach spółek z branży obronnej pobudziły zainteresowanie spółkami z branży lotniczej i obronnej, których indeks SXPARO odnotował wzrost o ponad 3 proc. do rekordowego poziomu. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę trzy lata temu wskaźnik ten wzrósł ponad dwukrotnie. Indeks rósł siódmy dzień z rzędu.