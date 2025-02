Cła Donalda Trumpa uderzyły w kryptowaluty

Natychmiastowa reakcja rynku na cła Trumpa

Podpisane w sobotę rozporządzenie wykonawcze Trumpa wprowadziło 25-proc. cło na import z Kanady i Meksyku oraz 10-proc. cło na chińskie towary. Środki te opierają się na cłach obowiązujących od jego pierwszej prezydentury, ukierunkowanych na różne gałęzie przemysłu, od motoryzacji po elektronikę i rolnictwo. Skala wpływu jest ogromna i dotyczy około 1,6 biliona dolarów rocznego handlu, co odpowiada 5 proc. amerykańskiego PKB.

Kanada nie traciła czasu na odwet, ogłaszając 25-proc. cła na amerykańskie towary o wartości ponad 155 miliardów dolarów. W międzyczasie Chiny zasugerowały środki zaradcze, choć szczegółów jest niewiele.

Natychmiastowa reakcja była szybka i ostra: kontrakty terminowe na akcje gwałtownie spadły, a główne amerykańskie indeksy, takie jak S&P 500 i Dow Jones Industrial Average, znacznie straciły na wartości. Dolar amerykański umocnił się wobec innych walut, w tym dolara kanadyjskiego, który osiągnął najniższy poziom od 22 lat.

Bitcoin ucierpiał, ale bardziej altcoiny

Analitycy sugerują oczekiwanie, bo spadek poniżej poziom 95195,00 dol. powoduje, że cena osiągnie bardziej niedźwiedzią korektę, w której następnym celem będzie 87055,00 dol., a przekroczenie go doprowadzi cenę do odbicia i osiągnięcia zysków, które zaczynają się od przetestowania obszarów o wartości 100 000,00 dol. Oczekiwany zakres handlu w poniedziałek jest pomiędzy wsparciem 90000,00 dol. a oporem 98500,00 dol.

Podstawowa kryptowaluta miała mocny koniec tygodnia biznesowego, a następnie miesiąca, ponieważ jej cena przekroczyła 105 000 dolarów, a nawet kilkakrotnie stanowiła wyzwanie dla 106 000 dolarów. Jednak niedźwiedzie wzmocniły się i nie pozwoliły na gwałtowny wzrost w kierunku nowego rekordowego poziomu. Wręcz przeciwnie, BTC spadł w piątkowy wieczór i sobotę rano do 102 000 dolarów.

Utrzymywał ten poziom przez większą część soboty, ale ponownie zaczął tracić. W rezultacie spadł do 99 000 dolarów, co stanowi najniższy poziom od poniedziałkowej korekty, która zepchnęła go poniżej 98 000 dolarów.