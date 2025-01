Akcje spółek zajmujących się obliczeniami kwantowymi lecą w dół

parkiet.com

Akcje Rigetti Computing spadły o 45 proc. na zamknięciu rynku, a IonQ spadły o 39 proc.. Akcje innych spółek spółek zajmujących się obliczeniami kwantowymi, D-Wave Quantum i Quantum Computing spadły odpowiednio o 36 proc. i 43 proc.

Reklama

Odpowiadając na pytanie zadane przez analityka Evercore ISI, Marka Lipacisa, podczas rozmowy z analitykami podczas corocznych targów branży technologicznej CES w Las Vegas, dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang powiedział: „Obliczenia kwantowe nie rozwiążą każdego problemu”.

– Gdyby w pewnym sensie powiedzieć 15 lat na bardzo przydatne komputery kwantowe, byłoby to prawdopodobnie zbyt wcześnie. Jeśli powiedziałeś, że 30 to prawdopodobnie za późno. Ale jeśli wybrałbyś 20, myślę, że cała grupa z nas by w to uwierzyła – powiedział.