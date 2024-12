Majątek netto Elona Muska przekroczył 400 miliardów dolarów

Wartość rynkowa Tesli wzrosła w tym roku o około 71 proc., a prawie cały ten wzrost nastąpił od zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach na początku zeszłego miesiąca. Listopadowy wzrost akcji spółki o 38 proc. oznaczał najlepszy miesięczny wynik od stycznia 2023 r. i 10. najlepszy w historii.

– Akcje reagują na wzrost wartości Trumpa – powiedział w zeszłym tygodniu Craig Irwin, analityk Roth MKM, w programie „Squawk on the Street” CNBC. Irwin właśnie podniósł swoją cenę docelową do 380 dolarów z 85 dolarów, pisząc w raporcie, że „autentyczne wsparcie Muska dla Trumpa prawdopodobnie podwoiło liczbę entuzjastów Tesli i podniosło wiarygodność w zakresie zmiany popytu”.

W środę analitycy Goldman Sachs podnieśli cenę docelową Tesli, dołączając do grona firm, które podniosły oczekiwania cenowe lub rekomendację dla akcji. Analitycy Goldmana napisali, że „rynek bardziej przyszłościowo podchodzi do Tesli, w tym w odniesieniu do możliwości oferowanych przez sztuczną inteligencję”. Również analitycy z Morgan Stanley i Bank of America opublikowali ostatnio optymistyczne raporty.

Wzrost Tesli do rekordu oznacza dramatyczną zmianę w porównaniu z wynikami na początek roku. Akcje spółki spadły o 29 proc. w pierwszych trzech miesiącach 2024 r., co stanowi najgorszy kwartał dla jej akcji od końca 2022 r. i trzeci najgorszy od czasu wejścia Tesli na giełdę w 2010 r. Inwestorzy byli wówczas zaniepokojeni podstawową działalnością Tesli, która informowała o spadku przychodów w pierwszym kwartale, częściowo spowodowanym zwiększoną konkurencją ze strony Chin.

W swoim październikowym raporcie o wynikach za trzeci kwartał Tesla odnotowała wzrost przychodów w ujęciu rok do roku o 8 proc., czyli niewiele poniżej szacunków. Jednakże zysk był lepszy od oczekiwanego, a Musk podczas rozmowy telefonicznej dotyczącej wyników finansowych stwierdził, że jego „najlepsze przypuszczenie” jest takie, że „wzrost liczby pojazdów” w przyszłym roku osiągnie 20–30 proc. ze względu na „tańsze pojazdy” i „nadejście autonomii”. Prognoza ta była wyższa od przewidywań analityków.