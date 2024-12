Giełda w Singapurze bliska rekordowi dzięki bankom

Wszystkie trzy banki odnotowały dobry wzrost zysków w trzecim kwartale zakończonym 30 września 2024 r.: zysk netto DBS wzrósł o 15 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim do 3,03 miliarda dolarów; zysk netto UOB wzrósł o 16 proc. rok do roku, do 1,61 miliarda dolarów, a zysk netto OCBC o 9 proc. do 1,97 miliarda dolarów

Singapur może odnotować większy napływ kapitału w 2025 r.

Giełdę czeka kolejny rok dobrych wyników, ponieważ inwestorzy przejdą do defensywy i będą preferować bezpieczną przystań w obliczu niepewności co do nowej polityki USA.

– Nowe środki mające na celu ożywienie singapurskiego rynku akcji mogłyby również zwiększyć płynność obrotu i podnieść wyceny aż o 20 proc., zawężając dyskonto do spółek z całego świata – powiedział Wilson Ng, analityk akcji w Morgan Stanley Asia.

Singapurski rynek akcji w 2024 r. radził sobie jak dotąd wyjątkowo dobrze, osiągając łączną stopę zwrotu na poziomie około 30 proc. Osiągnął lepsze wyniki niż prawie wszystkie rynki w regionie Azji i Pacyfiku oraz większość głównych rynków na całym świecie.

– Rok 2025 może być kolejnym owocnym rokiem dla Singapuru na stosunkowo trudnym rynku regionalnym. Zmiany w polityce wprowadzone przez nową administrację prezydenta-elekta USA Donalda Trumpa mogą mieć daleko idące konsekwencje dla rynków światowych, w tym dla Republiki – powiedział Ng.

– Biorąc pod uwagę trudniejsze perspektywy dla akcji akcji z regionu Azji i Pacyfiku w nadchodzącym roku, w połączeniu z niepewnością co do nowej polityki Stanów Zjednoczonych, Singapur mógłby skorzystać na bardziej defensywnej zmianie przepływów kapitału w stronę bezpiecznych przystani – dodał.