Plany kandydatów na prezydenta pogorszyłyby problem długu USA

Innymi słowy, przewiduje się, że w ciągu najbliższych 10 lat zarówno dochody podatkowe, jak i wydatki rządowe wzrosną, ale wydatki będą rosły w znacznie szybszym tempie. USA mają problem z wydatkami, a nie z dochodami.

Stany Zjednoczone mają trzy główne problemy z wydatkami

To ubezpieczenie społeczne, opiekę medyczną i odsetki od długu. Przewiduje się, że inne wydatki rządowe – np. na wojsko, edukację, egzekwowanie prawa, pomoc w przypadku klęsk żywiołowych i parki narodowe – spadną. Co ciekawe, urząd budżetowy oczekuje, że w 2024 roku USA wydadzą więcej na spłatę odsetek niż na obronę narodową.

Oczywiście obniżki dochodów wynikające z obniżek podatków Trumpa w 2017 r. zwiększyły wielkość deficytu budżetowego i długu publicznego. Obniżki podatków (zazwyczaj) nie zwracają się same. Zwiększenie poziomu dochodów podatkowych nie zmieni jednak trajektorii wzrostowej przyszłych wydatków rządowych - pisze Financial Times.

Zdaniem bezpartyjnej Komisji ds. Odpowiedzialnego Budżetu Federalnego uchylenie ustawy o obniżkach podatków i zatrudnieniu z 2017 r. oraz podwyższenie podatku dochodowego od kapitału gospodarstw domowych o wysokich dochodach obniżyłoby relację długu do PKB w 2034 r. jedynie o dwa punkty procentowe (z 119 do 117 proc.). Te dodatkowe dochody podatkowe obniżyłyby wskaźnik na 2050 r. ze 160 do 157 proc.

Rząd federalny wydaje więcej na spłatę odsetek niż na programy na rzecz dzieci

Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu budżetowego jest przyznanie się do niego. Jednak podczas debaty prezydenckiej Harrisa i Trumpa ani razu nie padło słowo „dług”. Nie można go również znaleźć na platformie Partii Republikańskiej 2024. Harris w swoim dokumencie dotyczącym polityki kampanii jedynie przelotnie wspomina o zadłużeniu i deficytach, argumentując, że wypada korzystnie w porównaniu z Trumpem.

W rzeczywistości plany podatkowe i wydatki obu kandydatów pogorszyłyby problem. Każdy zdecydowanie sprzeciwia się obniżkom świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych i Medicare. CRFB szacuje, że polityka Trumpa i Harrisa zwiększy dług odpowiednio o 7,5 biliona dolarów i 3,5 biliona dolarów w latach 2026–2035.