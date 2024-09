https://pbs.twimg.com/media/GYPhP8XXcAAMVk2?format=jpg&name=900x900

Dane Urzędu Statystyk Narodowych (ONS) pokazały, że niespłacone zadłużenie rządu osiągnęło w sierpniu 100 proc. produktu krajowego brutto, co stanowi najwyższy poziom od 1961 r., ponieważ miesięczne zadłużenie wzrosło bardziej niż oczekiwano. Jest to obecnie trzeci supercykl zadłużenia od 1700 r., biorąc pod uwagę, że OBR spodziewa się wzrostu długu do 274 proc. do 2073–2074 r. – Poprzednie dwa ożywienia były w dużej mierze spowodowane wojnami, podczas gdy ten jest po prostu spowodowany wydatkami socjalnymi większymi, niż jesteś w stanie ponieść lub pokryć podatkami – powiedział JimReid, strateg Deutsche Bank Research

Partia Pracy wielokrotnie ostrzegała, że ​​dziedzictwo gospodarcze od konserwatystów będzie wymagało „bolesnych” decyzji przed budżetem uchwalanym 30 października, w tym podwyżek podatków oraz cięć świadczeń socjalnych i innych wydatków.

Dane opublikowane w piątek przez GfK ujawniły gwałtowny spadek zaufania konsumentów we wrześniu do najniższego poziomu od marca, tłumacząc obawy gospodarstw domowych cięciami Reeves w zimowych opłatach za paliwo i perspektywą dalszego ograniczenia wydatków w budżecie.