Brytyjski eksport dóbr do krajów Unii Europejskiej był w latach 2021-2023 niższy o 27 proc. niż w scenariuszu, w którym nie doszłoby do brexitu – mówi raport przygotowany przez naukowców z Aston University Business School. Import z UE do Wielkiej Brytanii był natomiast w tamtym okresie mniejszy o 32 proc. niż w scenariuszu, w którym Zjednoczone Królestwo pozostałoby w Unii.

Z raportu wynika, że zmniejszyła się też różnorodność brytyjskiego eksportu do UE. Liczba rodzajów towarów sprzedawanych do wszystkich krajów Unii spadła o 1645.

Dlaczego brexit zaszkodził brytyjskiemu handlowi z Unią Europejską?

Badacze z Aston University Business School twierdzą, że handel pomiędzy Wielką Brytanią a UE ucierpiał po brexicie głównie z powodu zwiększonych wymogów biurokratycznych. Wielu małych brytyjskich producentów zrezygnowało z wysyłania swoich towarów do krajów Unii, gdyż musieliby się mierzyć z trudniejszymi procedurami biurokratycznymi niż przed brexitem. Potwierdzają to przedstawiciele poszczególnych firm.

- Dostosowanie się do wszystkich barier regulacyjnych było dla nas naprawdę, naprawdę trudne. Kiedyś wysyłaliśmy swoje produkty bezpośrednio do konsumentów w Unii Europejskiej, ale musieliśmy oddać innym nasze udziały w rynku. Po prostu nie mamy ludzi, którzy zajmowaliby się robotą papierkową - stwierdziła w rozmowie z BBCMary Quicke, szefowa firmy Quice's Cheeses.

- Brexit był dla nas początkowo bardzo trudny. Domagano się od nas certyfikatów weterynaryjnych dla popcornu karmelowego, gdyż zawiera on masło. Przed brexitem, klienci z UE, tacy jak kina czy sklepy, mogły zamawiać nasz popcornu w internecie, a my wysyłaliśmy go poprzez Royal Mail lub firmę kurierską. Później to się skończyło, a brexit przyniósł nam więcej kosztów związanych z dodatkową biurokracją - przyznał Adam Sopher, prezes firmy Joe & Seph, produkującej popcorn. Sprzedaż jego firmy do krajów UE z czasem się podniosła, ale popcorn stał się droższy. O ile przed brexitem, dostawa palety popcornu kosztowała około 130 funtów, to obecnie kosztuje 230-250 funtów.