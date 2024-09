Europejscy producenci elektrycznych aut szukają pomocy w Unii

– Niemiecka gospodarka nie nabiera tempa, a konsumenci i inwestorzy wstrzymują się – stwierdził Constantin Gall, kierownik ds. mobilności w EY na Europę Zachodnią. – Napięcia geopolityczne i gwałtowne konflikty wpływają na nastroje.

Wzrost sprzedaży tylko aut hybrydowych

W całej Europie liczba rejestracji nowych samochodów spadła o 16,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, do 755 717 milionów sztuk w zeszłym miesiącu, przy spadkach także we Francji (ze spadkiem o 33,1 proc.) i Włoszech.

Według danych dotyczących sprzedaży opublikowanych przez ACEA sprzedaż pojazdów BEV w sierpniu 2024 r. wyniosła zaledwie 92 627 sztuk, co oznacza gwałtowny spadek w porównaniu z 165 204 sztuk w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Ten dramatyczny spadek spowodował, że udział pojazdów typu BEV w rynku spadł do 14,4 proc., w porównaniu z 21 proc. wcześniej. Oznacza to czwarty z rzędu miesiąc spadku sprzedaży, wynikający głównie z gwałtownych spadków na największych europejskich rynkach pojazdów elektrycznych.

W sierpniu 2024 r. liczba rejestracji nowych samochodów wyniosła 643 637, co oznacza spadek o 18,3 proc. w porównaniu z sierpniem 2023 r. Ten gwałtowny spadek oznacza najniższe wyniki sprzedaży od trzech lat.

Sprzedaż pojazdów napędzanych benzyną spadła o 17,1 procent i wyniosła 213 057 sztuk. Sprzedaż silników wysokoprężnych spadła o 26,4 procent, czyli 72 177 sztuk, podczas gdy sprzedaż hybryd typu plug-in odnotowała spadek o 22,3 procent i sprzedano 45 590 sztuk. Co ciekawe, wzrost odnotowały jedynie samochody hybrydowe, odnotowując wzrost o 6,6 proc. do 201 552 sztuk, co sugeruje, że nadal może być nadzieja na prężny rynek

Niski udział w rynku pojazdów elektrycznych w UE, wynoszący obecnie 12,6 proc. od początku roku przy 902 011 rejestracji, budzi alarm w branży motoryzacyjnej. Producenci samochodów przekazali miliardy na wysiłki związane z elektryfikacją, aby spełnić rygorystyczne przepisy dotyczące emisji i przygotować się na zbliżający się zakaz stosowania silników spalinowych (ICE) w Europie. Jednak teraz muszą stawić czoła surowej rzeczywistości, w której konsumenci nie przechodzą na pojazdy elektryczne tak szybko, jak początkowo oczekiwano.