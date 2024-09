Przewartościowane meksykańskie peso wreszcie spada

parkiet.com

Peso meksykańskie osłabia się w stosunku do dolara amerykańskiego, przy czym ten ostatni kontynuuje wzrosty dzięki solidnym danym z USA. Peso spadło po tym, jak Bank Meksyku (Banxico) zrewidował w dół oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego Meksyku do końca 2024 r. Kurs USD/MXN wynosi 19,77 i zyskuje ponad 0,70 proc.

Bank centralny obniża prognozy

Banxico zrewidował w dół produkt krajowy brutto (PKB) na 2024 r. z 2,4 proc. do 1,5 proc. i z 1,5 proc. do 1,2 proc. na 2025 r. po opublikowaniu kwartalnej rewizji za II kwartał 2024 r. W raporcie decydenci wspomnieli, że „krajowa działalność gospodarcza przechodzi okres słabości i niepewności rynku”. Ponownie zrewidowali oczekiwania inflacyjne w górę i spodziewają się, że osiągną one cel banku na poziomie 3 proc. pod koniec 2025 roku.

Ponadto dodali, że ryzyko dla wzrostu gospodarczego przechyla się w stronę spadku, dodając, że spowolnienie gospodarcze w gospodarce amerykańskiej negatywnie wpływa na perspektywy gospodarcze Meksyku.