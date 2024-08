Oprocentowanie kredytów hipotecznych w USA znów spada

– Wydaje się, że w nadchodzących miesiącach stopy kredytów spadną poniżej 6 proc., ponieważ Fed obniży stopy procentowe – powiedział Zandi.

Mimo to jednym z problemów jest tak zwana blokada raty kredytu hipotecznego, która powstała, gdy miliony właścicieli domów refinansowały swoje pożyczki w okresie ultraniskiego oprocentowania kredytów hipotecznych dostępnych podczas pandemii. Wielu właścicieli domów zdecydowało się na oprocentowanie tak niskie, jak 3 proc., co stanowi finansową zachętę do sprzedaży domów w czasie, gdy oprocentowanie kredytów hipotecznych jest ponad dwukrotnie wyższe.

Zandi zauważył, że nawet jeśli stopy spadną poniżej 6 proc., będą one „nadal wyższe niż większość obecnych właścicieli domów płaci za swoje kredyty hipoteczne, ale coraz wyraźniej widać, że stopy nie wrócą do poziomu z okresu pandemii”. Jak zwraca uwagę Charlie Bilello, strateg rynkowy Pension Partners, LLC, 57 proc. posiadaczy kredytów hipotecznych w USA ma stopę poniżej 4 proc., a 86 proc. poniżej 6 proc. Przy obecnym oprocentowaniu kredytów hipotecznych wielu obecnych właścicieli domów pozostaje w oczekiwaniu, co prowadzi do niedoboru domów na sprzedaż.

Zandi przewiduje, że w miarę spadku stóp procentowych więcej właścicieli domów będzie skłonnych się przeprowadzić, biorąc pod uwagę wymagania związane ze zmianami w życiu, takimi jak zmiana pracy lub powiększanie się rodziny. – Trudno określić, jak niskie musi być oprocentowanie kredytu hipotecznego, aby skłonić właściciela domu o zmienionej sytuacji rodzinnej do wystawienia ogłoszenia o sprzedaży, ale prawdopodobnie wystarczy stawka z 5 proc. oprocentowaniem – zauważył.

Dostępność mieszkań jest istotną kwestią w nadchodzących listopadowych wyborach prezydenckich. Zarówno kandydatka Demokratów Kamala Harris, jak i jej rywal, kandydat Republikanów Donald Trump obiecują obniżenie kosztów mieszkań dla Amerykanów, choć przy zastosowaniu różnych strategii. Skoncentrowanie się na mieszkalnictwie może ukształtować przyszłą politykę mającą na celu zrównoważenie stóp procentowych z dynamiką podaży i popytu na rynku mieszkaniowym. Może także skłonić Rezerwę Federalną do bardziej agresywnych cięć, jeśli będą one zgodne z szerszymi celami polityki gospodarczej.