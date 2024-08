Japoński indeks Nikkei stracił ponad 12 proc., najwięcej od 1987 r.

Gwałtowna aprecjacja japońskiej waluty zmusiła także wielu uczestników rynku do wycofania się z transakcji carry trade z jenem, która jest niezwykle popularną strategią handlową. Ponieważ stopy procentowe w Japonii są od dziesięcioleci wyjątkowo niskie, wielu inwestorów pożyczało tam tanio gotówkę, zamieniało ją na inne waluty i inwestowało w aktywa o wyższej stopie zwrotu.

W zeszłym tygodniu jen wzrósł o prawie 5 proc. w stosunku do dolara. W poniedziałek nastąpiło dalsze umocnienie, wzrost o 2,2 proc., osiągając cenę 143,3 za dolara amerykańskiego.

– Ten silniejszy jen wywołał efekt domina, powodując globalne wygaszenie transakcji carry trade – powiedział Stephen Innes, partner zarządzający SPI Asset Management

Spadki na giełdach w całej Azji

W poniedziałek spadły także inne rynki regionu Azji i Pacyfiku. Koreańska giełda wprowadziła wyłączniki automatyczne, aby wstrzymać handel referencyjnym indeksem Kospi na krótko po jego spadku o ponad 8 proc. Akcje w Korei Południowej straciły w ciągu roku ponad 5 proc., był to najgorszy spadek od początku pandemii Covid-19 w marcu 2020 r. Tajwański Taiex zakończył sesję spadkiem o 8,4 proc., co było najgorszym dniem w jego historii.

Australijski S&P/ASX 200 stracił 3,6 proc. Indeks Hang Seng w Hongkongu i chiński Shanghai Composite spadły odpowiednio o 2,6 proc. i 1,2 proc. Indyjskie akcje spadły w poniedziałek o około 2 proc., co oznacza najgwałtowniejszy śróddzienny spadek od dwóch miesięcy, a tajwański benchmark spadł o 7,9 procent do najniższego poziomu od końca kwietnia, co stanowi najgorszy spadek śróddzienny od maja 2021 r. Akcje w Indonezji i na Filipinach straciły około 2 proc.