Bank of Japan rozważa ograniczenie zakupów obligacji

Obligacje w Bank of Japan

Stan posiadania Banku Japonii japońskich rządowych papierów wartościowych – a więc japońskich obligacji rządowych (JGB) i bonów krótkoterminowych – utrzymują się od sierpnia na mniej więcej stałym poziomie, z tendencją spadkową w ostatnich miesiącach.

Jego udziały w JGB działają w cyklu trzymiesięcznym: co trzy miesiące duża partia obligacji długoterminowych zapada i znika z bilansu, a stan posiadania obligacji spada w tym miesiącu, ale następnie w ciągu następnych dwóch miesięcy dokonuje zakupu obligacji zastępczych, a jego stan posiadania ponownie rośnie. Zatem w dół przez jeden miesiąc, w górę dwa miesiące z rzędu, w kółko – pisze Richter.

Jak wynika z najnowszego bilansu BoJ, stan portfela rządowych papierów wartościowych na koniec maja wzrósł do 596,7 biliona jenów (3,8 biliona dolarów), co stanowi drugi miesiąc wzrostów, po którym w czerwcu nastąpi spadek. To 596,7 biliona jenów w maju; spadek z 600,8 biliona jenów trzy miesiące wcześniej (w lutym); spadek z 600,1 biliona jenów trzy miesiące wcześniej (w listopadzie); wzrost o włos w porównaniu z 596,4 jenów w sierpniu. Zatem QE faktycznie zakończyło się w sierpniu.

BoJ znajduje się pod silną presją, aby zrobić coś funkcjonalnego w sprawie jena, który spadł o 43% w stosunku do dolara od września 2022 r., kiedy Fed zaczął mówić o podwyżkach stóp procentowych, zakończeniu QE i przejściu na QT.

Jen spadł pomimo wielokrotnych interwencji Ministerstwa Finansów, w tym rekordowych między 26 kwietnia a 29 maja, kiedy to sprzedał on na rynku walutowym 62 miliardy dolarów aby kupić 9,79 biliona jenów, aby zapobiec załamaniu się jena powyżej 160 za dolara.

Słaby jen, drogi import

Od 2010 r. Japonia co roku odnotowuje roczny deficyt handlowy, z wyjątkiem lat 2016 i 2017, w związku z czym importuje więcej niż eksportuje. A od 2022 r. osłabiony jen spowodował, że import ten stał się znacznie droższy i zwiększył deficyt handlowy.