Kredyty hipoteczne nie zaszkodzą amerykańskim bankom

Problem pojawia się, gdy ceny domów spadają do najniższych poziomów od wielu lat i nagle większa część właścicieli domów znajduje się pod kreską. Ale nie jest to niczym wielkim, o ile nie muszą ich sprzedawać. Ale jeśli będą musieli to zrobić, sytuacja się komplikuje. Jeśli wiele osób straci pracę i nie będzie już w stanie spłacać kredytu hipotecznego i będzie musiało sprzedać, zrobi się trochę bałaganu, bo to jeszcze bardziej obniży ceny. W rezultacie domów będzie na rynku więcej i tańszych, co rozwiąże kryzys.

Bałagan uderzyłby głównie w podatników, którzy obecnie są obciążeni większością kredytów hipotecznych, a nie w banki. Wyjątkiem są HELOC; rząd nie wziął ich jeszcze pod swoje skrzydła. Salda HELOC są jednak nadal niewielkie.

Niezagrożony system

Banki mają w swoich księgach stosunkowo niewiele kredytów hipotecznych; większość z nich sprzedają podmiotom rządowym, które przekształcają je w wspierane przez rząd MBS i sprzedają inwestorom. Brak płacenia przez banki większości kredytów hipotecznych to jedna z fundamentalnych zmian od czasu kryzysu na rynku kredytów hipotecznych. Zatem tym razem Fed może pozwolić rynkowi mieszkaniowemu działać, nie martwiąc się, że system finansowy zawali się pod ciężarem zapadających się kredytów hipotecznych. System finansowy może zostać powalony przez inne problemy, ale nie przez kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe.