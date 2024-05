W pierwszych czterech miesiącach 2024 r. chińskie dostawy za granicę wzrosły o 1,5 proc., podczas gdy handel przychodzący wzrósł o 3,2 proc.

– Jak dotąd eksport był jasnym punktem chińskiej gospodarki. Słaby popyt krajowy doprowadził do presji deflacyjnej, która zwiększa konkurencyjność chińskiego eksportu – powiedział Zhang Zhiwei, główny ekonomista w Pinpoint Asset Management.

Większość obserwatorów Chin twierdzi, że Pekin ma dużo pracy, ponieważ inflacja konsumencka, ceny producentów i kredyty bankowe za marzec pokazały, że gospodarka nr 2 na świecie ma miękkie podbrzusze. Co więcej, przedłużający się kryzys na rynku nieruchomości w dalszym ciągu negatywnie wpływa na ogólne zaufanie, co budzi wezwania do wprowadzenia większych bodźców politycznych.

Agencja ratingowa Fitch obniżyła w zeszłym miesiącu perspektywę ratingu kredytowego Chin do negatywnej, powołując się na ryzyko dla finansów publicznych w związku ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego i wzrostem długu publicznego.

Tymczasem Robin Brooks, zwraca uwagę, że łączny eksport Chin do Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji osiągnął w I kwartale 2024 r. 1,1 mld dolarów, w porównaniu z 0,4 mld dolarów w I kwartale 2019 r. – Ten 150-proc. wzrost oczywiście nie zaspokoi pewnego wzrostu popytu wewnętrznego na Kaukazie. Wszystko to zmierza do Rosji – stwierdza Brooks.

Chiny pozostają głównym źródłem rosyjskich towarów podwójnego zastosowania objętych sankcjami, podsycając toczącą się wojnę.