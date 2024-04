Deficyt USA stwarza poważne ryzyko dla gospodarki światowej

Stany Zjednoczone muszą zwiększyć dochody, aby obniżyć wysokie deficyty budżetowe, mimo że pomagają napędzać światowy wzrost poprzez pobudzanie krajowego popytu w USA, powiedziała pierwsza zastępca dyrektora zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Gita Gopinath. Według prognoz deficyt w USA będzie rósł przez lata, przy jednej z najbardziej stromych krzywych zadłużenia na świecie.

– Wysoki poziom deficytu wspiera także wzrost gospodarczy i popyt w USA, co ma pozytywny wpływ na resztę świata – powiedziała Gopinath. – Ale wraz z tym wzrostem rosną stopy procentowe i silniejszy dolar, a dwie drugie sytuacje powodują więcej komplikacji dla świata – dodała.

Monitor fiskalny MFW szacuje, że deficyt USA w 2024 r. wyniesie 6,67 proc. PKB i wzrośnie do 7,06 proc. w 2025 r., czyli dwukrotnie więcej niż 3,5 proc. w 2015 r. To ponad trzykrotnie więcej niż średnia dla innych rozwiniętych gospodarek wynosząca 2 proc.

Gopinath powiedziała, że coroczny przegląd polityki gospodarczej USA na podstawie art. IV przeprowadzony przez MFW w nadchodzących tygodniach ponownie zaleci Stanom Zjednoczonym zwiększenie dochodów podatkowych i zreformowanie kosztownych programów zabezpieczenia społecznego i opieki zdrowotnej dla starszych Amerykanów w celu zmniejszenia deficytów.

W przeglądzie w dużej mierze powtórzone zostaną zalecenia dotyczące polityki USA z zeszłego roku, kiedy Kongres USA był w stanie konfliktu w związku z podniesieniem federalnego pułapu zadłużenia, co groziło potencjalną niewypłacalnością, która wywołałaby zamieszanie na światowych rynkach finansowych. MFW ponownie zaleci, aby Stany Zjednoczone znalazły sposób na zatwierdzenie finansowania rządowego bez przekraczania limitu zadłużenia.

– Z pewnością jest to ryzyko, z którym nikt nie musi się borykać – powiedziała Gopinath. – To zdarza się co roku. Musi istnieć sposób na rozwiązanie tego problemu.