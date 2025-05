Wstrząsy handlowe przyniosły aprecjację

Dolar tajwański lekko słabł we wtorek wobec dolara amerykańskiego po tym, jak dzień wcześniej umocnił się wobec niego o ponad 5 proc. Impulsem do tak silnej aprecjacji były oczekiwania, że dojdzie wkrótce do zawarcia amerykańsko-tajwańskiej umowy handlowej. Umocnienie dolara tajwańskiego poważnie zaniepokoiło jednak tamtejszego regulatora, który ostrzegł duże firmy ubezpieczeniowe przed ryzykiem związanym z nadmierną aprecjacją (wpływającą na zmianę wartości ich portfeli obligacji).