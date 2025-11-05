Gra Giełdowa Parkiet Challenge to już tradycja. Tegoroczna edycja jest już bowiem siódmą, którą organizuje Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Rejestrować można się na stronie gra.parkiet.com. Będzie ona otwarta do 12 grudnia, czyli do czasu trwania dogrywki. 12 listopada rozpocznie się etap testowy. Uczestnicy będą mogli sprawdzić, jak funkcjonuje platforma, na której odbywać się będzie rywalizacja. W praktyce będzie ona odzwierciedlać faktyczne warunki rynkowe. Uczestnicy gry będą więc zawierać transakcje, tak jakby to działo się na prawdziwym rynku.

Start gry jest przewidziany na 17 listopada. Pierwszy etap potrwa przez trzy tygodnie, czyli do 5 grudnia. Uczestnicy rywalizacji będą mieli do dyspozycji 20 tys. zł, które będą mogli inwestować w akcje z indeksu WIG20, mWIG40 oraz w fundusze ETF i ETC notowane na warszawskiej giełdzie. Dziewięciu graczy z największymi stopami zwrotu po trzech tygodniach rywalizacji awansuje do wielkiego finału. Od 8 grudnia do 12 grudnia przewidziany jest etap dogrywkowy. Osoba, która w trakcie tego etapu uzyska najwyższą stopę zwrotu również awansuje do finału. Wielki finał zaplanowany jest na 18 grudnia.

Harmonogram gry:

3 listopada – start rejestracji. Do gry dołączyć można do 12 grudnia

12 listopada - możliwość testowania gry

17 listopada - etap główny, gdzie do zdobycie będzie 9 miejsc w wielkim finale

5 grudnia - koniec etapu głównego

8 grudnia - początek dogrywki z której do finału awansuje jedna osoba

12 grudnia - koniec dogrywki

18 grudnia - wielki finał Gry Giełdowej Parkiet Challenge

Parkiet Challenge – walka o atrakcyjne nagrody

Tradycyjnie, walka w finale będzie toczyła się na rynku terminowym. Uczestnicy do tego etapu przystąpią z wynikiem osiągniętym w pierwszym etapie rywalizacji, a osoba, która awansuje z dogrywki, przystąpi z wynikiem dogrywkowym. Osoba, która po etapie finałowym będzie miała najwyższą stopę zwrotu wygra Parkiet Challenge. Nagroda główna wynosi 20 tys. zł. Za zajęcie drugiego miejsca czeka 10 tys. zł, a za trzecie 5 tys. zł. Na wszystkich pozostałych finalistów czekają nagrody pieniężne od 3 tys. zł do 1 tys. zł.

Dodatkowo nagrody czekają na zwycięzców rankingów tygodniowych. Co tydzień najlepsza osoba zgarnie 1 tys. zł. Każdy, kto jednak zarejestruje się do gry może liczyć na profity. Dla uczestników przewidziany jest bezpłatny dostęp do parkiet.com. Parkiet Challenge to także publikacje związane z inwestowaniem na giełdzie, również dla początkujących inwestorów.