Główna ekonomistka Alior Banku: Gra Trumpa jest bardzo ryzykowna

Zawieszenie ceł na 90 dni dla niemal całego świata o tym świadczy?

Stawki ceł mogą być zupełnie inne za miesiąc czy dwa, kwartał, a może w tle tych negocjacji będą podpisywane jeszcze inne umowy handlowe, które będą miały istotne znaczenie dla globalnego popytu.

O tym się mniej mówi, ale nie wiemy też, jak długo te cła miałyby obowiązywać. To oznacza inne efekty dla światowych gospodarek, w tym polskiej. Oczywiście dostrzegamy ryzyko słabszego popytu globalnego, co miałoby większe konsekwencje dla polskiego wzrostu gospodarczego. Niemniej nie jest to skala kilku procent PKB, raczej kilku dziesiątych.

Czy do podobnej rywalizacji dojdzie pomiędzy UE a Chinami? To jest bardzo ciekawe, jaka przyszłość nadejdzie. Zachęcałbym, by nie obawiać się tej dynamiki, tylko nauczyć się z nią funkcjonować – mówi Marcin Majewski, dyrektor zespołu ds. cła i handlu w PwC.

Główny doradca ekonomiczny Baracka Obamy mówi o „samookaleczeniu się" Stanów. Czy ta nowa polityka handlowa USA – ten plan na przemeblowanie układów handlowych i reindustrializację – ma w ogóle ręce i nogi?

Główny doradca ekonomiczny Baracka Obamy mówi o „samookaleczeniu się” Stanów. Czy ta nowa polityka handlowa USA – ten plan na przemeblowanie układów handlowych i reindustrializację – ma w ogóle ręce i nogi?

Jeśli zastanowimy się, po co to wszystko się dzieje, to chodzi o dalekosiężne zmiany w układzie sił, zwłaszcza w handlu międzynarodowym. Ale ta gra jest bardzo ryzykowna. Prawda jest taka, że większość gospodarek, w tym amerykańska, funkcjonuje teraz na poziomie globalnym i w długim terminie cła raczej nie służą żadnej ze stron, bo obniżają chociażby konkurencyjność i efektywność produkcji. Z jednej strony cła sprawiają, że sprowadza się produkcję do kraju, bo import towarów się mniej opłaca lub nie opłaca się wcale. Teoretycznie tworzy się nowe miejsca pracy, Amerykanie mogą wytwarzać PKB, płacić podatki i tak dalej. Natomiast ryzyka są duże, bo świat się nie zatrzymuje. Inne regiony potrafią produkować taniej, przez co jest większa konkurencja, a także nacisk na rozwój technologii. Pytanie, czy jeśli amerykańska gospodarka stanie się bardziej zamknięta, to utrzyma się presja na innowacyjność.

Więc długofalowo cła to pewnie nie jest najlepsze rozwiązanie. Pytanie, czy taki jest cel. Cały czas jesteśmy w fazie pośredniej negocjacji, to nie koniec. I to nie musi skończyć się izolacją amerykańskiej gospodarki, ale może prowadzić do nowych umów handlowych. Amerykańscy przedsiębiorcy mogą próbować rozpychać się na rynku globalnym, choćby w kontekście nowych technologii, sztucznej inteligencji. Mogą oddziaływać na inne kraje poprzez decyzje dotyczące kwestii obronności. Za negocjacjami jest mnóstwo polityki, a finalne przełożenie na gospodarkę jest na tym etapie trudno mierzalne. Na razie mamy uderzenie niepewności i ogromną zmienność na rynkach.

W kontekście inflacyjnym nie możemy zapominać, że wojny handlowe mogą istotnie podnieść globalny poziom cen, ale z drugiej strony jest też ryzyko dużego osłabienia popytu światowego, co miałoby przeciwny wpływ. Jednocześnie możemy się spodziewać, że przedsiębiorstwa będą poszukiwać nowych rynków zbytu, jeśli popyt amerykański się skurczy. Chiny też mogą szukać nowych odbiorców. To też może wpłynąć na ceny. To, co się obecnie dzieje, może być dużym szokiem dla globalnej gospodarki. Wpływ tego na przyszłe scenariusze jest na razie trudny do oszacowania, a każdy dzień przynosi nowe informacje na temat ceł.