Nawet uspokojenie nastrojów na rynkach może nie pomóc złotemu

Goldman Sachs zmienia prognozę

Ta zmiana retoryki i perspektywa zbliżającego się spadku stóp procentowych sprawiły, że analitycy Goldmana Sachsa już zaktualizowali swoje prognozy dla złotego. Ich zdaniem za trzy miesiące euro będzie kosztowało 4,30 zł, podczas gdy wcześniejsza prognoza mówiła o poziomie 4,20 zł. Znamienny jest też fakt, że analitycy tej instytucji jednocześnie spodziewają się wzrostu kursu EUR/USD (w ciągu 12 miesięcy nawet do poziomu 1,20), a patrząc historycznie, było to zazwyczaj czynnikiem, który wspierał notowania złotego. Teraz, zdaniem Goldmana Sachsa, ma być inaczej. Dlaczego?

– Widzimy około 10 proc. przewartościowanie złotego. Do tej pory realne wysokie stopy procentowe były głównym czynnikiem, który wspierał jego wycenę, jednak gołębi zwrot w polityce pieniężnej w ostatnich dniach doprowadził do gorszego zachowania złotego – zauważają analitycy Goldmana Sachsa.

Również inni analitycy wskazują, że perspektywa obniżek stóp może rzutować na złotego. – Zmiana retoryki RPP i prezesa Glapińskiego przyszła niemal w środku oka rynkowego cyklonu, uderzając podwójnie w złotego. Duże pole do obniżek stóp w Polsce oraz niewielkie do kontynuacji w Europie zdaje się powodować powrót kursu EUR/PLN do poprzedniej równowagi. Niemniej jeśli zamieszanie na rynkach będzie kontynuowane, to kurs euro może wzrosnąć w stronę 4,40 zł. Paradoksalnie to dobra informacja, ponieważ w obecnej sytuacji, gdy eksport przez cła będzie cierpieć, to przynajmniej w jakimś stopniu zostanie to zrekompensowane szybką zmianą kursu złotego – zwraca uwagę Daniel Kostecki, analityk CMC Markets. Eksperci nie ukrywają, że inwestorzy na rynku złotego muszą być przygotowani na podwyższoną zmienność.

– Silny zwrot w oczekiwaniach wokół RPP staje się teraz kluczowy dla złotego, który mocno traci w ostatnich dniach. Co dalej? Wiele będzie zależeć od tego, czy Fed mógłby zmienić swoje podejście i zdecydować się na „awaryjne” cięcie stóp procentowych w najbliższych dniach – to mogłoby powstrzymać silną wyprzedaż na Wall Street – i czy wojna handlowa nie będzie eskalować. Jedno jest pewne – ogromna zmienność na rynku złotego nadal się utrzyma – uważa Marek Rogalski, analityk DM BOŚ.