Czarne chmury nad giełdą w Warszawie. Czy czeka nas bessa?

Opinie

Obawy związane z nadejściem bessy są uzasadnione

Marcin Materna, dyrektor departamentu analiz BM Banku Millennium.

Moim zdaniem mamy obecnie wysokie ryzyko wejścia rynków w bessę, co będzie związane ze spadkiem apetytu na ryzyko inwestorów oraz tym razem realnym ryzykiem spadku przychodów i wyników spółek na skutek ograniczeń w handlu. Wyobraźmy sobie cła na amerykańskie firmy technologiczne czy spadające zyski europejskich producentów na skutek zwiększonego importu towarów z Chin, szukających nowych rynków zbytu. Do tego dołóżmy perspektywę obniżki stóp procentowych, być może do zbyt niskich poziomów, chociaż realnie byłoby to wskazane, na skutek konieczności ratowania gospodarek przed recesją – dla koni pociągowych GPW, czyli banków, to nie jest najlepszy scenariusz. W obawie przed spadkiem zysków inwestorzy mogą pozbywać się akcji sektora. Konsument w sytuacji niepewności na rynkach i w gospodarce może znaleźć się w lekkiej panice, przez co raczej nie zwiększy zakupów. Dodajmy do tego mogące się zaostrzyć na skutek spadku dochodów z PIT czy CIT problemy budżetowe w Europie, czego nie zrekompensują dochody z ceł (i tak w Europie niezbyt wysokie w obawie przez reperkusjami zza oceanu). A tanio na rynkach w większości przypadków nie jest.

Wyceny na giełdach dostosowują się do nowej rzeczywistości

Michał Krajczewski, szef zespołu doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas

Dwudniowe tempo spadków amerykańskich giełd z końca zeszłego tygodnia było najsilniejsze od marca 2020 r. Rodzi to porównania do krachu covidowego, gdzie mieliśmy do czynienia z bardzo szybkim odbiciem dzięki skoordynowanej globalnej akcji wsparcia gospodarki zarówno przez rządy, jak i banki centralne. Obecnie wydaje mi się, że z tak szybkim, „V-kształtnym” odbiciem nie będziemy mieć do czynienia z uwagi na mogący trwać dłużej proces negocjacji umów handlowych pomiędzy USA a ich największymi partnerami gospodarczymi. W wypowiedziach przedstawicieli administracji Trumpa nie widać jeszcze negatywnego wpływu spadających cen akcji, więc oceniam, że tzw. Trump-put jeszcze nie obowiązuje. Podobnie przecena nie była jeszcze tak duża, aby mówić o tzw. Fed-put. W piątek w swojej wypowiedzi prezes Powell stwierdzał, że nie ma obecnie potrzeby obniżek stóp procentowych. To może świadczyć, że możemy mieć jeszcze do czynienia z okresem gorszej koniunktury giełdowej podczas procesu dostosowania wycen giełdowych do nowej rzeczywistości w handlu międzynarodowym, zapoczątkowanej przez Trumpa.