Popyt na obligacje Kruka nie słabnie. Kolejny raz spółka z sukcesem zakończyła emisję obligacji w euro. Pozyskała z niej 10 mln euro, a zainteresowanie papierami było wyższe niż ich podaż. Inwestorzy zgłosili popyt na papiery o wartości 22,8 mln euro. To oznacza, że redukcja zapisów wyniosła 56 proc.

Reklama

To skłoniło firmę do przeprowadzenia dodatkowej emisji. Zapisy na nie potrwają od 5 do 9 lutego. Teraz spółka chce pozyskać 14 mln euro. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej EURIBOR 3M oraz stałej marży 4,0 punktu procentowego w skali roku.

- Zainteresowanie naszymi obligacjami w euro na rynku polskim jest bardzo duże. Apetyt inwestorów na inwestowanie w obligacje Kruk zbiega się z naszymi potrzebami biznesowymi w najbliższych miesiącach, stąd decyzja o dodatkowej emisji obligacji na 14 mln EUR, na którą zapisy ruszą 5 lutego i potrwają do 9 lutego 2024– komentuje Piotr Krupa, prezes Kruka. – Wykorzystujemy dobry moment w międzynarodowym rozwoju, a nasza pozycja na największych rynkach europejskich umacnia się. Rośniemy stabilnie skupiając się na doskonaleniu procesów operacyjnych i technologicznych. Jesteśmy doceniani przez inwestorów i banki nas finansujące – dzięki temu nie napotykamy przeszkód w finansowaniu dalszego rozwoju — podkreśla.