Nowy tydzień nie przynosi istotnych zmian w wycenie złotego względem głównych walut. W poniedziałkowy poranek kurs dolara do złotego ustabilizował się w okolicach poziomu 3,80 zł. Niewielkie zmiany notuje również euro, które kosztuje nieco ponad 4,36 zł. Z kolei frank szwajcarski trzyma się poziomu 4,61 zł, notując jedynie minimalne wahania.

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Agencja Moody's straciła cierpliwość. Tak tłumaczy obniżkę ratingu Polski
Gospodarka krajowa
Agencja Moody's straciła cierpliwość. Tak tłumaczy obniżkę ratingu Polski

Moody's tnie rating Polski

W piątek wieczorem agencja Moody's obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Polski do A3 z perspektywą stabilną.  Cięcie ratingu nie zrobiło wrażenia na inwestorach. Ekonomiści Banku Pekao zwracają uwagę, że Moody’s przyznawał Polsce o jedno-dwa oczka wyższą ocenę niż pozostałe dwie duże agencje i dlatego ich zdaniem w dłuższej perspektywie należało się spodziewać jakiegoś dostosowania i wyrównania ocen trzech agencji. Uważają, że jest to  konsekwencją pogorszenia pozycji fiskalnej Polski w ostatnich latach. - Sytuacja fiskalna Polski jest trudna od dłuższego czasu i jest to temat znany inwestorom. Niemniej jest to negatywna informacja pod adresem naszego kraju, co w powiązaniu z globalnie słabym sentymentem może stać się impulsem do kolejnej fali wzrostu rentowności polskich obligacji złotego i deprecjacji złotego. To nasz scenariusz na najbliższy tydzień – wskazują w komentarzu.