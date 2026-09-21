Na otwarciu poniedziałkowych notowań ciągłych akcje Newagu kosztowały 108 zł. Tym samym ich kurs wzrósł aż o 9,1 proc. Duży popyt spowodował, że chwilę później sięgał już nawet 111 zł (+12,1 proc.). To najwyższa wycena walorów nowosądeckiej spółki od końca maja tego roku.

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Do obecnej zwyżki niewątpliwie przyczyniły się opublikowane w piątek po sesji wyniki finansowe za I półrocze tego roku. W tym czasie Newag wypracował 1,16 mld zł skonsolidowanych przychodów, 269,7 mln zł EBITDA i 205,7 mln zł zysku netto. W porównaniu z tym samym okresem 2025 r. wzrosły odpowiednio o 36,1 proc., 47 proc. i 58,7 proc.

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Newag skokowo zwiększa przychody i zyski

Równie spektakularnie wyglądają wyniki za sam II kwartał tego roku. W tym czasie grupa wypracowała 733,2 mln zł przychodów, 184,2 mln zł EBITDA i 147,7 mln zł zysku netto. W efekcie w ujęciu rok do roku, wzrosły odpowiednio o 54,5 proc., 80 proc. i 91,6 proc. Co równie ważne, osiągnięte rezultaty były znacznie lepsze od oczekiwanych przez giełdowych analityków i inwestorów.

W komentarzu do raportu półrocznego zarząd Newagu pisze, że sytuacja finansowa grupy utrzymywała się na stabilnym poziomie, a wyniki były zgodne z przyjętymi założeniami. „W analizowanym okresie grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, wynikający przede wszystkim z postępu realizacji posiadanego portfela zamówień, przy jednoczesnym utrzymaniu zbliżonego poziomu rentowności. Koszty ogólnego zarządu wzrosły jedynie o 3,2 proc., co potwierdza zdolność grupy do generowania wyższych wolumenów przychodów przy relatywnie niewielkim wzroście kosztów stałych” – twierdzi zarząd Newagu.

Ponadto informuje, że w I półroczu poza zdarzeniami wynikającymi z bieżącej działalności operacyjnej nie wystąpiły czynniki ani zdarzenia, w tym o charakterze nietypowym lub jednorazowym, które w istotny sposób wpływałyby na sytuację majątkową, finansową lub wynik grupy. W konsekwencji kluczowe znaczenie dla kondycji Newagu nadal ma wartość zakontraktowanego portfela zamówień, zapewniającego stabilność przychodów i przewidywalność wyników w kolejnych latach.

Newag do najważniejszych umów zawartych w I połowie tego roku zalicza m.in. kontrakt podpisany z Województwem Małopolskim oraz Kolejami Małopolskimi dotyczący wykonania siedmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z utrzymaniem i świadczeniami dodatkowymi o wartości 311,1 mln zł netto. Kolejne zlecenie obejmuje produkcję czterech dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług serwisowych na rzecz Województwa Śląskiego o szacunkowej wartości 156,8 mln zł netto. Ponadto grupa ma dostarczyć cztery lokomotywy elektryczne dla firmy Cemet za 85 mln zł netto oraz wykonać szereg umów dotyczących usług modernizacji i napraw taboru kolejowego o łącznej wartości 129,2 mln zł netto.

Newag liczy na pozyskanie kolejnych dużych kontraktów

Zarząd Newagu przypomina, że na dalsze perspektywy rozwoju grupy istotny wpływ mają planowane i realizowane programy wsparcia finansowego oraz inicjatywy inwestycyjne w sektorze kolejowym. W tym kontekście zwraca uwagę m.in. na zakończoną przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych ocenę wniosków o dofinansowanie zgłoszonych w ramach programu „Tabor kolejowy z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko”. Wsparcie uzyskało sześć projektów, a kolejnych sześć znajduje się na liście rezerwowej. Kolejna sprawa dotyczy działań Centralnego Portu Komunikacyjnego, który powołał spółkę celową Port Polska KDP w celu zapewnienia taboru kolejowego do obsługi infrastruktury dla kolei dużych prędkości. Podmiot ten rozesłał zapytanie informacyjne oraz zaproszenie do udziału w dialogu informacyjnym na zakup pojazdów kolejowych do obsługi połączeń kategorii Aero Express oraz Regio Express.

Kontrakty będące następstwem tych wydarzeń to jednak dalsza przyszłość. Tymczasem jeszcze w tym roku Newag może pozyskać w Polsce zlecenia związane z dostawami elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Województwa Śląskiego. Możliwe jest także skorzystanie przez zamawiających z prawa opcji do zawartych już kontraktów. W obszarze lokomotyw spalinowych giełdowa spółka nadal oczekuje na ogłoszenie postępowania na dostawę nowych lokomotyw przez PKP LHS, a w zakresie lokomotyw elektrycznych planuje monitorować rynek i pozyskiwać kolejne zamówienia.

Newag monitoruje również rynek europejski oraz bierze czynny udział w rozmowach i dialogach technicznych dotyczących zakupów nowych lokomotyw elektrycznych oraz pojazdów pasażerskich w wielu krajach. Równocześnie pracuje nad poszerzeniem współpracy z partnerami zagranicznymi przez wspólny udział w postępowaniach przetargowych w formie konsorcjum.