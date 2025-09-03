RPP obniża stopy trzeci raz w tym roku!

Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz z firmy XTB
Taka decyzja była najprawdopodobniej możliwa dzięki dalszemu spadkowi inflacji. Według wstępnych danych GUS inflacja konsumencka w sierpniu obniżyła się do poziomu 2,8% r/r, najniższego od czerwca 2024 r. i mieszczącego się w paśmie celu inflacyjnego NBP (2,5% ± 1 pkt proc.).
Obniżka stóp procentowych ma bezpośrednie przełożenie na sytuację gospodarstw domowych oraz finansów publicznych. Kredytobiorcy hipoteczni mogą liczyć na spadek rat. Przykładowo rata kredytu na 500 tys. zł z oprocentowaniem 7,5% i okresem 15 lat zmniejszy się o około 70 zł. Niższe koszty obsługi długu dotyczą także państwa. Rząd w przyszłości zapłaci mniej odsetek od emitowanych obligacji, których kolejne aukcje powinny mieć niższe rentowności.
Decyzja RPP pociąga za sobą również konsekwencje dla sektora bankowego. Niższe stopy procentowe zazwyczaj oznaczają redukcję oprocentowania lokat i depozytów, co ogranicza atrakcyjność oszczędzania w bankach. Jednocześnie spada zyskowność instytucji finansowych z tytułu marży odsetkowej, co może mieć szczególne znaczenie w kontekście rozważanych od przyszłego roku zmian podatkowych, w tym podwyżki CIT dla banków.
Na rynku walutowym reakcja złotego na decyzję Rady jest ograniczona. Krajowa waluta przez większość dnia zyskiwała wobec dolara, pozostając pod wpływem jego osłabienia na rynkach globalnych. Inwestorzy instytucjonalni nie oczekują już wyraźnie dalszych obniżek stóp w bieżącym roku, choć jak wielokrotnie podkreślał prezes NBP Adam Glapiński, przyszłe decyzje będą uzależnione od napływających danych makroekonomicznych. Na początku roku prof. Glapiński wskazywał, że docelowy poziom stóp mógłby znaleźć się w okolicach 3,5%, najprawdopodobniej w przyszłym roku.
Szerzej na temat motywów i perspektyw polityki pieniężnej wypowie się szef RPP, Adam Glapiński podczas konferencji prasowej zaplanowanej na czwartek, 4 września, o godzinie 15:00.
Dziś doczekamy się prawdopodobnie obniżki stóp procentowych w Polsce, a polski złoty nie zdradza żadnych oznak słabości. Co prawda Rada Polityki Pieniężnej kilkukrotnie obniżała już stopy procentowe na przestrzeni ostatnich dwóch lat, ale wciąż utrzymuje je na bardzo wysokim poziomie. Coraz trudniej znaleźć uzasadnienie, dla którego restrykcyjna polityka monetarna miałaby nie ulec zmianie, podczas gdy inflacja niemal 'flirtuje' z celem NBP. To bardzo dobry moment, by powiedzieć, że cały cykl obniżek stóp procentowych w Polsce prawdopodobnie przed nami.
Czy Rada Polityki Pieniężnej może nas zaskoczyć brakiem cięcia, pomimo jasnego konsensusu? Zdecydowana większość ekonomistów wskazuje na to, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na cięcie stóp procentowych we wrześniu o 25 punktów bazowych.
Rynek pozostaje w napięciu przed posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej, które odbędzie się jutro, przy przeważających oczekiwaniach na obniżkę stóp procentowych o 25 pb do poziomu 4,75%.
W poniedziałek było relatywnie spokojnie, choć dalsza część tygodnia taka się nie zapowiada. Świat czeka na dane z rynku pracy USA.
Rada Polityki Pieniężnej jest bliska decyzji o wrześniowym cięciu stóp procentowych, a dzisiejsze dane o inflacji CPI za sierpień wyraźnie to wspierają. Wskaźnik CPI spadł do 2,8% r/r (prognozowano 2,9%), a w ujęciu miesięcznym zanotowano -0,1%, co potwierdza stabilizację cen oraz wyraźne wyhamowanie presji płacowej w Polsce.