EBC kolejny raz zetnie stopy. Kiedy cięcia w Polsce?

Co ważne, inflacja w strefie euro spadła poniżej 2%, co z pewnością uzasadnia dzisiejszy ruch. Z drugiej strony sytuacja gospodarcza w Europie jest coraz lepsza, nawet pomimo ogromnego ryzyka płynącego ze strony wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Czy dzisiejsza obniżka stóp będzie ostatnią? Z kolei, kiedy NBP ponownie obniży stopy i czy będzie to dzisiaj zakomunikowane podczas konferencji prasowej prof. Glapińskiego?

Reklama

Stopa depozytowa w strefie euro zostanie obniżona do poziomu 2,0% podczas dzisiejszego ogłoszenia decyzji. Choć prawdopodobieństwo wyceniane przez rynek wynosi ok. 80%, to jednak biorąc pod uwagę spadek inflacji CPI za maj do poziomu 1,9% r/r oraz spadek inflacji bazowej do poziomu 2,3% r/r, to wydaje się, że obniżka stóp jest w pełni uzasadniona. Niemniej, biorąc pod uwagę, że stopy procentowe będą już dwukrotnie niższe niż w szczycie, to powoli powinniśmy zbliżać się do końca cyklu obniżek stóp procentowych. Kluczowe pytanie dotyczy tego, czy ostatnia obniżka nastąpi dzisiaj, czy będzie to raczej w lipcu lub wrześniu. Od dzisiejszej decyzji będzie zależał dalszy los europejskiej waluty. Jeśli EBC zasugeruje, że może to być już koniec dostosowywania polityki monetarnej, para EURUSD może ruszyć ponownie do poziomu 1,1500. Warto oczywiście pamiętać, że strefa euro pozostaje narażona na wojnę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego Europejski Bank Centralny wciąż może być gotowy na dalsze obniżki, aby prowadzić do mniejszych obciążeń dla przedsiębiorców oraz społeczeństwa. Z drugiej strony europejska gospodarka ma się naprawdę dobrze. Indeksy PMI wyraźnie odbijają w ostatnich miesiącach, a dzisiejsze dane dotyczące zamówień z fabryk z Niemiec pokazują, że największa gospodarka Europy zaczyna wychodzić z marazmu. Sama decyzja i komunikat nie powinny jednak dostarczyć nam pełnej informacji na temat przyszłości, w szczególności dla europejskiej waluty. Właśnie dlatego inwestorzy będą przysłuchiwali się Christine Lagarde, która rozpocznie konferencję prasową o godzinie 14:45.

Chwilę później, gdyż o godzinie 15:00 konferencję prasową rozpocznie prof. Adam Glapiński, szef RPP. Wczorajsza decyzja RPP była zgodna z oczekiwaniami i przyniosła utrzymanie stóp procentowych bez zmian, tuż po majowej obniżce. Wobec tego główna stopa procentowa pozostała na poziomie 5,25%. Komunikat nie dał żadnych wytycznych dotyczących tego, kiedy można oczekiwać kolejnej obniżki. W lipcu poznamy nowe projekcje inflacyjne, dlatego potencjalnie może to być dobry czas do rozpoczęcia całego cyklu obniżek. Być może taki ruch zostanie dzisiaj zasugerowany przez szefa RPP, choć jednocześnie wielokrotnie wskazywał na duże ryzyko związane z polityką fiskalną, które dodatkowo wzrosło po wynikach wyborów prezydenckich w Polsce. Jeszcze większym czynnikiem zagrożenia są potencjalne przyspieszone wybory w Polsce, jeśli rząd Donalda Tuska nie uzyska wotum zaufania w przyszłym tygodniu.

EURUSD notowany jest obecnie w okolicach 1,1400 na godzinę 10:00. Z kolei w Polsce za dolara płacimy 3,7489 zł, za euro 4,2785 zł, za franka 4,5707 zł, za funta 5,0831 zł.

Michał Stajniak, CFA