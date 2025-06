W reakcji na wyborcze zwycięstwo Karola Nawrockiego poranne godziny handlu przebiegały pod znakiem osłabienia krajowej waluty. W godzinach porannych kurs dolara do złotego zwyżkował, osiągając nieco ponad 3,75 zł. Jeszcze bardziej zauważalne wzrosty notowało euro, który umocniło się do 4,27 zł. Z kolei notowania franka szwajcarskiego poszybowały do 4,57 zł.

Wyniki wyborów 2025. Karol Nawrocki z minimalną przewagą

Oficjalne dane Państwowej Komisji Wyborczej potwierdziły, że kandydat wspierany przez największą opozycyjną partię finalnie wygrał wyścig o fotel prezydenta RP z minimalną przewagą, zdobywając 50,89 proc. głosów. Taki wynik może być nieco zaskakujący i trudny do zaakceptowania przez inwestorów. - Przedwyborcze sondaże wskazywały na wyrównane szanse obydwu kandydatów, jednak jako lidera wskazywały Rafała Trzaskowskiego. Wynik stanowi więc zaskoczenie, które na rynku skutkuje od rana osłabieniem złotego – wskazują ekonomiści PKO BP. Jednocześnie zauważają, że zwycięstwo Karola Nawrockiego oznacza ponowną kohabitację, z ryzykiem prezydenckiego weta dla rządowych ustaw oraz przy niewystarczającej liczbie mandatów rządzącej koalicji, by te weta odrzucić.