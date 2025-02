Wybory wygrała chadecka CDU/CSU, jednak jej wynik (28,5%) jest nieco słabszy niż wskazania sondaży (ok 30%). Drugie miejsce w wyborach zajęła antyeuropejska AfD (blisko 21%), co jest historycznym sukcesem partii, która jednak nie ma zdolności koalicyjnej. Trzecia (z wynikiem nieco ponad 16%, najgorszym od II Wojny) jest SPD, największa partia w dotychczasowej koalicji. Właśnie SPD postrzega się jako koalicjanta, a wręcz matematycznie jest to jedyna realna koalicja w tym parlamencie. Chadecy i socjaldemokraci rządzili już w przeszłości (również w koalicji „z rozsądku”), więc jest to możliwe, jednak tym razem SPD jest mocno „poobijana” po nieudanej koalicji z Zielonymi (postrzeganymi jako główni winowajcy upadku niemieckiej konkurencyjności) i FDP (tradycyjnego koalicjanta chadeków – taka koalicja byłaby teraz marzeniem dla rynków), które nawet nie wejdzie do parlamentu! Można założyć, że SPD raczej wolałaby przejść do opozycji niż przybijać pieczątki pod pomysłami nowego kanclerza Friedricha Merza, przez co cena za tę koalicję dla chadeków może być dość wysoka. Z drugiej strony jako pozytywne należy odebrać gratulacje Trumpa dla chadeków, co wcale nie było takie oczywiste (Elon Musk bardzo mocno wspierał AfD).

Reklama

Dla rynków kluczowe w najbliższym czasie będzie to, co działo się będzie wokół Ukrainy i w tym kontekście wybory w Niemczech mają znaczenie. Czy Donald Trump będzie bardziej skory do uwzględniania zdania nowego niemieckiego rządu? Czy Merz wywiąże się z gróźb pod adresem Muska z okresu kampanii (co oczywiście nie służyłoby relacjom z USA)? Czy niemiecki rząd będzie dalej skłonny układać się z Macronem? Dużo pytań, na które być może najbliższy tydzień przyniesie odpowiedzi. Dla złotego ważne będzie to, czy rynek pozostanie przy nadziejach na porozumienie ws. Ukrainy, które faktycznie oznaczałoby spadek ryzyka geopolitycznego w naszym regionie – tak obecnie (przynajmniej częściowo) jest to wyceniane.

W poniedziałek o 8:50 euro kosztuje 4,16 złotego, dolar 3,97 złotego, frank 4,42 złotego, zaś funt 5,01 złotego.