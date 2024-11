Sytuacja na rynkach 25 listopada - Bessent zatrzymał zwyżki dolara, ale na jak długo?

Bessent to człowiek z rynku, który prowadzi fundusz hedgingowy, a wcześniej współpracował z Georgem Sorosem, co może być sygnałem, że radykalne pomysły gospodarcze Donalda Trumpa będą jednak realizowane stopniowo. Niemniej formalnie Bessent zapowiedział, że jego priorytetem będzie wdrożenie programu prezydenta zapowiadanego podczas kampanii wyborczej.

Reklama

W nocy dolar cofnął się na szerokim rynku, ale na jak długo? Piątek pokazał kontrast pomiędzy danymi z USA (dobrymi), a strefą euro (złe). Rynki powinny jednak mieć na uwadze to, że gospodarcza słabość tak zwanego świata, prędzej, czy później odbije się tez na amerykańskiej gospodarce. Dlatego też nie wydaje się, aby rynki mogły pójść wyraźnie mocniej w cięciach oczekiwań,, co do dalszych obniżek stóp przez FED. Obecnie rynek szacuje spadek stóp do końca 2025 r. o 67 punktów baz., a szanse na grudzień ocenia na 53 proc. Ta ostatnia kwestia, a także zbliżające się ważne dane z USA - PCE Core i zapiski z ostatniego posiedzenia FED - może jeszcze w krótkim terminie podbijać emocje. Podobnie może też wyglądać kolejny tydzień, gdzie będziemy mieć dane ISM i odczyty Departamentu Pracy. Tym samym dolar raczej nie zmieni jeszcze trendu wzrostowego, ale jego dynamika może nieco osłabnąć. Kluczowe będzie też to, jak słabe będzie otoczenie makro dla innych walut.

W poniedziałek przed południem dolar odrabiał swoją słabość i wypadł mieszanie. Dalej pozostał słabszy wobec franka i euro (chociaż dane Ifo z Niemiec wypadły słabo), ale był silny wobec walut Antypodów, oraz jena. W najbliższą środę mamy posiedzenie RBNZ (banku centralnego Nowej Zelandii), gdzie wskazuje się na możliwe cięcie stóp o 50 punktów baz. do 4,25 proc. Tak zwana rada cieni NZIER podbiła te oczekiwania twierdząc, że taka skala luzowania polityki byłaby obecnie wskazana.

EURUSD - czy 1,0450 to ważny poziom?

Dzięki Bessentowi dolar cofnął się, a EURUSD powrócił ponad poziom 1,0450, który został wybity w piątek. Jego waga jest duża, stąd też warto zastanowić się, czy to co wydarzyło się w miniony piątek mogło być znaczącym incydentem. Na fali słabszych danych PMI ze strefy i podbicia oczekiwań na mocniejsze cięcie stóp przez ECB mieliśmy gwałtowne zejście do 1,0332 i później mozolne odbicie.