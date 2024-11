RPP bez zmian stóp procentowych. Nowa projekcja inflacyjna z wyższą ścieżką

Perspektywy na najbliższe kwartały wskazują na utrzymanie się podwyższonej inflacji, z możliwym wzrostem na początku 2025 roku w przypadku dalszych podwyżek cen energii. RPP wydaje się być zdeterminowana do utrzymania obecnego poziomu stóp do czasu wyraźniejszego spadku inflacji bazowej oraz większej jasności co do polityki cenowej w sektorze energetycznym. Rynek nie spodziewa się zmian stóp procentowych co najmniej do II kwartału 2025 roku, kiedy to według niektórych członków Rady może pojawić się przestrzeń do rozważenia obniżek.

NBP podtrzymał również możliwość stosowania interwencji walutowych, co w połączeniu z utrzymaniem restrykcyjnej polityki pieniężnej powinno wspierać stabilność złotego w najbliższych miesiącach.

Maksymilian Kuch, Doradca Inwestycyjny nr 938

Analityk Rynku Akcji XTB