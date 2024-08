Sytuacja na rynkach 29 sierpnia - Nvidia nie wstrząsnęła rynkami

Nieformalnie jednak inwestorzy spekulowali odnośnie jeszcze wyższych odczytów, stąd po publikacji pojawiła się nieznaczna korekta, choć mająca bardziej charakter realizacji zysków, niż jakieś panicznej wyprzedaży. To pociągnęło w dół kontrakty na indeksy, ale od rana te odrabiają już straty. W efekcie można powiedzieć., że Nvidia nie narobiła żadnego większego zamieszania, zwłaszcza po stronie innych klas aktywów, jak rynek FX. Tu w czwartek rano dolar traci na szerokim rynku (wyjątkiem jest tylko jen), a najsilniejsze są waluty Antypodów i korona norweska, co sugeruje powrót apetytu na ryzyko. Dolarowi australijskiemu nie zaszkodziły nawet słabsze dane Capex sugerujące malejące wydatki tamtejszych firm, co nie jest najlepszym prognostykiem dla tamtejszej gospodarki.

W temacie nowych informacji z geopolityki (Bliski Wschód) to na razie nie ma nowych, istotnych doniesień, choć sytuacja pozostaje napięta. Dzisiaj w kalendarzu makro uwagę zwrócą indeksy koniunktury gospodarczej w strefie euro (godz. 11:00), szacunki dotyczące niemieckiej inflacji za sierpień (godz. 14:00), oraz finalne dane o PKB w USA za II kwartał i cotygodniowe odczyty danych o zasiłkach od bezrobotnych (godz. 14:30). Za nami są już wstępne dane o inflacji konsumenckiej w Hiszpanii, która wypadła w sierpniu minimalnie poniżej szacunków (bazowa HICP 2,4 proc. r/r), co podbija scenariusz cięcia stóp przez ECB na posiedzeniu 11 września. Negatywna reakcja na EURUSD była krótka, a notowania pozostają powyżej 1,11 i próbują wrócić ponad linię trendu przy 1,1125. Wiele będzie zależeć od tego, ile odreaguje dzisiaj Wall Street. To może dać pretekst do ponownego osłabienia się dolara.

EURUSD - próba powrotu ponad linię trendu wzrostowego

Para EURUSD nie złamała wsparcia przy 1,11, ale naruszyła wczoraj linię trendu wzrostowego rysowaną od początku sierpnia - przebiega ona przy 1,1125. Na rynkach widać powrót apetytu na ryzyko - inwestorzy widzą, że korekta na akcjach Nvidia w notowaniach posesyjnych nie jest głęboka i ma charakter lokalnej realizacji zysków. Nie daje to tym samym impulsu do dalszego umocnienia dolara. Tu argumentem mogłyby być jakieś wydarzenia geopolityczne lub dane makro, ale tu nowych doniesień z Bliskiego Wschodu na razie nie ma, a w kalendarzu kluczowe publikacje dostaniemy dopiero w przyszłym tygodniu. Dzisiejsze odczyty PKB, czy też cotygodniowego bezrobocia z USA nie są aż tak istotne, podobnie jak szacunki inflacji z Hiszpanii, czy też Niemiec. Rynek w pełni wycenia cięcie stóp o 25 punktów baz. przez ECB na posiedzeniu 11 września.