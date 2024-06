DM BOŚ: Sytuacja na rynkach 25 czerwca - dolar dalej słaby?

W gronie najsilniejszych walut są waluty Antypodów, oraz korony skandynawskie, chociaż dynamika ruchu jest niewielka i nie przekracza 0,2 proc. Na przeciwnym biegunie mamy szwajcarskiego franka, który traci 0,07 proc. i euro z wynikiem 0,04 proc. (stan na godz. 9:45). Jak widać zmienność na FX jest niska, co pokazuje, że rynek czeka na kluczowe wydarzenia - najbliższe to wybory parlamentarne we Francji już w tą niedzielę. Dzisiaj w kalendarzu makro mamy odczyt indeksu zaufania konsumentów Conference Board za czerwiec w USA (godz. 16:00), oraz wcześniej dane o inflacji CPI w Kanadzie za maj (godz. 14:30). Uwaga rynków będzie też skoncentrowana na Wall Street - tu indeksy dalej się korygują, ale spadki nie są duże. Z kolei nerwowość na innych klasach aktywów (bitcoin) jest motywowana lokalnymi czynnikami - informacje o tym, że upadła giełda Mt.Gox będzie upłynniać BTC w celu spłacenia wierzycieli.

Czy dolar dalej pozostanie słaby? Rynki wciąż liczą na to, że FED obetnie stopy we wrześniu, chociaż ze strony przedstawicieli tego gremium narracja jest inna. Wpływ na dolara i ryzyko mogą mieć wspomniane, niedzielne wybory we Francji.

EURUSD - linia trendu naruszona i co dalej?

Wczoraj EURUSD zachowywał się dość dobrze, co doprowadziło do naruszenia krótkoterminowej linii trendu spadkowego. Wspólna waluta jest silna chociaż indeksy PMI dla strefy euro, czy też wczorajsze dane Ifo z Niemiec, nie są zachęcające. Wydaje się zatem, że bardziej mamy do czynienia z próbą jakiegoś odreagowania czynnika francuskiego - rynek zaczyna się zastanawiać, na ile wybory we Francji mogą podbić ryzyko polityczne w strefie euro na dłużej. Tyle, że pełne wyniki dostaniemy dopiero po drugiej turze (6 lipca) i wtedy zaczną się też rozmowy na temat utworzenia rządu i pojawią ewentualne transfery polityków między ugrupowaniami. Bo na obecną chwilę rynek wycenia. że FN nie ma szans na sformowanie rządu mniejszościowego (wymaga on 289 posłów) i tym samym ryzyko jakichś poważnych zmian w finansach publicznych, czy też działań na forum UE, nie jest duże. Jeżeli ta ocena będzie się zmieniać, to euro znów straci.