Europejskiej walucie nie pomaga także luzowanie pieniężne rozpoczęte przez Europejski Bank Centralny. Środowy komunikat Rezerwy Federalnej może jeszcze bardziej ciążyć wspólnej walucie.

Inwestorzy najmocniej wyprzedają francuskie obligacje. Dziesięcioletnie papiery są już kwotowane powyżej 3,2 proc. i są najtańsze od połowy listopada 2023 roku. Pogorszenie sentymentu na europejskim rynku długu skutkuje także rozszerzeniem się spreadu obligacji Francji względem niemieckich papierów. Dziesięcioletnia różnica dochodowości skoczyła do 61 pkt baz., co jest najwyższym poziomem od siedmiu miesięcy. Przed weekendem inwestorzy wyceniali ryzyko kredytowe dziesięcioletnich papierów Francji na 47 pkt baz. wobec analogicznych obligacji Niemiec. Stabilnie zachowuje się spread do włoskich papierów, który wynosi 80 pkt baz. W przypadku różnicy między hiszpańskimi obligacjami dziesięcioletnimi a analogicznymi papierami francuskimi doszło do wyraźnego zawężenia. Inwestorzy wyceniają ryzyko kredytowe Hiszpanii tylko 18 pkt baz. wyżej niż Francji. Jest to najniższy poziom od jesieni 2008 roku.

Francuskie papiery mogą być dalej pod presją ze względu na przedterminowe wybory, które mają się odbyć pod koniec miesiąca. Ponadto agencje ratingowe ostrzegają, że niepewność polityczna, a zwłaszcza brak konsolidacji fiskalnej, może doprowadzić do negatywnych zmian ratingów Francji. Ten kraj utracił najwyższą ocenę AAA w 2012 roku. Spośród trzech agencji ratingowych obecnie najwyższa ocena została ustalona przez Moody’s. Rating Aa2 ma perspektywę stabilną. Kolejny przegląd odbędzie się jesienią. O jeden poziom niżej Francję oceniają S&P oraz Fitch. Ich ocena wynosi AA-. Taki sam rating mają Czechy, Wielka Brytania i Belgia. Wynik wyborów może się przełożyć na potencjalne obniżenie oceny kredytowej, gdyby wygrały partie niechętne konsolidacji fiskalnej. Mogłoby to również doprowadzić do dalszego wzrostu kosztu finansowania. Na koniec 2023 roku wskaźnik długu do PKB wynosił 110,9 proc., a deficyt budżetowy – 5,5 proc. Ekonomiści ankietowani przez Bloomberga szacują, że w tym roku dojdzie do nieznacznego spadku deficytu budżetowego w relacji do PKB poniżej 5 proc. W 2025 roku powinien spaść do 4,2 proc. PKB.

Francuska gospodarka w ubiegłym roku rozwijała się w tempie 0,7 proc. W 2024 roku ma szansę na wzrost tempa PKB o 0,9 proc. według prognoz analityków ankietowanych przez Bloomberga. Istotnym problemem pozostaje bezrobocie, którego stopa w pierwszym kwartale tego roku wynosiła 7,5 proc.