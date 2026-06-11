Prawdziwego kryzysu w lotnictwie nie ma. I na tym koniec dobrych wieści

Jak wynika z prognozy Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), linie lotnicze, nawet te, które przezornie zabezpieczyły się przed wzrostem kosztów cen paliwa, już dzielą się z pasażerami skutkami podwyżek. Na szczęście dla pasażerów konkurencja na rynku przewozów pasażerskich, nawet po osłabieniu linii bliskowschodnich, jest tak zażarta, że niemożliwe jest przerzucenie wszystkich kosztów obecnego kryzysu na konsumentów. Ale i tak w samolotach będzie ciaśniej, bo znikną niektóre połączenia, zwłaszcza te, które nie spełniły oczekiwań finansowych. Dotyczy to zwłaszcza rejsów wewnątrz poszczególnych regionów, w tym głównie Europy.