Firmy
Notowania
Reklama

Prawdziwego kryzysu w lotnictwie nie ma. I na tym koniec dobrych wieści

Zapowiadanych rekordów przewozów pasażerskich nie będzie. Ale nie ma też dramatu. Zapaść jest na Bliskim Wschodzie.

Publikacja: 11.06.2026 06:00

Prawdziwego kryzysu w lotnictwie nie ma. I na tym koniec dobrych wieści

Foto: Adobe Stock

Danuta Walewska

Jak wynika z prognozy Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), linie lotnicze, nawet te, które przezornie zabezpieczyły się przed wzrostem kosztów cen paliwa, już dzielą się z pasażerami skutkami podwyżek. Na szczęście dla pasażerów konkurencja na rynku przewozów pasażerskich, nawet po osłabieniu linii bliskowschodnich, jest tak zażarta, że niemożliwe jest przerzucenie wszystkich kosztów obecnego kryzysu na konsumentów. Ale i tak w samolotach będzie ciaśniej, bo znikną niektóre połączenia, zwłaszcza te, które nie spełniły oczekiwań finansowych. Dotyczy to zwłaszcza rejsów wewnątrz poszczególnych regionów, w tym głównie Europy.

Pozostało jeszcze 83% artykułu

Ostatnia szansa na dostęp do NYT w rocznej subskrypcji

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji Parkiet.com oraz e-Prenumeraty Parkiet Inwestor w pakiecie z The New York Times na 12 miesięcy.

Kliknij i poznaj warunki

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama