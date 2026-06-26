Nadzwyczajne walne zgromadzenie PKP Cargo na piątkowym posiedzeniu rozpatrzyło trzy projekty uchwał zarządu. Pierwsza z nich dotyczyła warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, obejmującego emisję do 13 mln akcji serii M, powiązaną z emisją warrantów subskrypcyjnych serii X. Warranty te mają być przyznane głównemu akcjonariuszowi spółki, czyli PKP S.A., i umożliwić objęcie akcji serii M po cenie emisyjnej 12 zł.

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Zdaniem PKP Cargo, rozwiązanie to ma na celu zachowanie stabilności struktury właścicielskiej w trakcie procesu restrukturyzacji, przy jednoczesnym zapewnieniu, że strategiczne zaangażowanie PKP S.A. pozostanie w przedziale 25–33,34 proc.

Drugi projekt przewidywał emisję do 2 mln akcji serii O, realizowaną poprzez warranty subskrypcyjne serii Y skierowane do pracowników spółki. Miał to być, jak komunikowała wcześniej spółka, „długoterminowy program motywacyjny”, a celem tego programu miało być związanie pracowników z procesem transformacji spółki. Akcje obejmowane miały być po cenie nominalnej 1 zł.

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Trzeci projekt dot. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie tzw. emisji widełkowej w drodze oferty publicznej akcji serii N. Projekt zakładał emisję od 75 mln do 89,57 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Z informacji przekazanych przez PKP Cargo wynika, że cena emisyjna została określona jako wyższa z dwóch wartości: 12 zł lub 80 proc. średniej ważonej ceny akcji z 50 sesji giełdowych poprzedzających dzień ustalenia prawa poboru.

Emisja ta ma być przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (2 nowe akcje na 1 posiadaną), a jej głównym celem [ [-||–||interpunkcja||Zgodnie z konwencją redakcyjną wtrącenia należy oddzielać półpauzą, a nie dywizem.]] jak wskazywało wcześniej PKP Cargo [ [-||–||interpunkcja||Zgodnie z konwencją redakcyjną wtrącenia należy oddzielać półpauzą, a nie dywizem.]] jest pozyskanie środków na spłatę wierzycieli oraz odbudowę stabilności finansowej spółki.

Akcjonariusze PKP Cargo zgodni w sprawie kapitału, ale zablokowali akcje dla załogi

Podczas głosowania akcjonariusze zgodzili się na przyjęcie uchwały pierwszej oraz trzeciej. Druga, zakładająca emisję akcji dla pracowników spółki nie uzyskała wymaganej większości głosów.

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP S.A. z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. mają 9,88 proc., a pozostali akcjonariusze – 57,11 proc. W pierwszym kwartale 2026 r. udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów według masy wyniósł 28,4 proc. całego rynku, co oznaczało wzrost o 0,4 pkt proc. rok do roku.

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Grupa PKP Cargo miała w 2025 r. 39,4 mln zł zysku netto wobec 2,4 mld zł straty rok wcześniej.

Firma oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.

W maju PKP Cargo złożyło propozycje układowe w postępowaniu sanacyjnym obejmujące wierzytelności o łącznej wartości blisko 2,96 mld zł. Chodzi np. o redukcję zadłużenia, konwersję części wierzytelności na akcje oraz podwyższenie kapitału zakładowego. Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na siedem grup oraz zróżnicowane warunki spłaty i umorzenia zobowiązań.