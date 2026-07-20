Transport intermodalny, czyli przewozy realizowane z wykorzystaniem co najmniej dwóch środków transportu, najczęściej obejmujące kontenery, nadwozia wymienne i naczepy samochodowe, odgrywa w Polsce coraz większą rolę. Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w I kwartale zanotowano wzrost o 16,5 proc. w ujęciu rok do roku pod względem tzw. pracy przewozowej. W efekcie udział transportu intermodalnego w całości rynku kolejowego zwyżkował do 19,3 proc., z 16,6 proc.

Równie optymistycznie wyglądają dane GUS dotyczące kontenerów załadowanych i wyładowanych w polskich portach morskich. W pierwszych pięciu miesiącach tego roku ich przeładunki wzrosły o 13,4 proc., a w samym maju aż o 25,5 proc.