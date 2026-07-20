Firmy
Notowania
Reklama

Intermodal rośnie mimo kosztów i konkurencji

Transport intermodalny utrzymuje w Polsce wysoką dynamikę wzrostu. Spółki liczą na dalszy rozwój rynku, choć wskazują, że jego tempo będzie zależeć m.in. od przepustowości infrastruktury, inwestycji oraz presji kosztów.

Publikacja: 20.07.2026 06:00

Intermodal w przypadku wielu firm ma być jednym z kluczowych motorów rozwoju oraz ważnym elementem t

Intermodal w przypadku wielu firm ma być jednym z kluczowych motorów rozwoju oraz ważnym elementem transformacji modelu biznesu. Fot. shutterstock

Foto: parkiet.com

Tomasz Furman

Transport intermodalny, czyli przewozy realizowane z wykorzystaniem co najmniej dwóch środków transportu, najczęściej obejmujące kontenery, nadwozia wymienne i naczepy samochodowe, odgrywa w Polsce coraz większą rolę. Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w I kwartale zanotowano wzrost o 16,5 proc. w ujęciu rok do roku pod względem tzw. pracy przewozowej. W efekcie udział transportu intermodalnego w całości rynku kolejowego zwyżkował do 19,3 proc., z 16,6 proc.

Równie optymistycznie wyglądają dane GUS dotyczące kontenerów załadowanych i wyładowanych w polskich portach morskich. W pierwszych pięciu miesiącach tego roku ich przeładunki wzrosły o 13,4 proc., a w samym maju aż o 25,5 proc.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

Teraz kwartalna e‑prenumerata z rabatem 34%!

Obserwuj świat finansów i bądź gotowy na codzienne decyzje biznesowe.

Subskrybuj i zyskaj dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji, wnikliwych analiz, komentarzy ekspertów, prognoz i zestawień publikowanych wyłącznie w "Parkiecie".

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama