Spółki budowlane liczą na więcej inwestycji kolejowych

Kolej szykuje się w tym roku na kolejny wzrost liczby pasażerów. W 2024 r. przewiozła 407,5 mln osób. To najwyższa liczba pasażerów w Polsce po 1997 r. W porównaniu z rokiem wcześniejszym liczba podróżnych wzrosła o ponad 33 mln, czyli o niemal 9 proc. Wskaźnik wykorzystania kolei sięgnął 10,8 proc., co oznacza, że statystycznie każdy mieszkający w Polsce wsiadł w ubiegłym roku do pociągu niemal 11 razy. To w porównaniu z poprzednimi latami niezły wynik, choć w stosunku do innych krajów europejskich nie zachwyca. – Porównanie z innymi krajami pokazuje, że kolej w naszym kraju ma jeszcze znaczny potencjał do rozwoju – skomentował Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.